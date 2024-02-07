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Війна з Росією: хроніка
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Ворог намагається повернути Роботине під вогневий контроль, - боєць "Легіону Свободи" про Запорізький напрямок

7 лютого, 2024 середа
09:30
Війна з Росією Карта. Вербове_3101

Боєць "Легіону Свободи" Костянтин Денисов зазначив, що Сили оборони мужньо відбивають ворожі атаки в районі населеного пункту Роботине

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Хлопці відбивають контратаки росіян, використовуючи різноманітну тактику та досвід. Росіяни намагаються відновити вогневий контроль над Роботиним, і надалі повернути контроль над цим населеним пунктом. На жаль, від нього залишилася тільки назва й обгорілі стіни цивільних будинків. На момент повномасштабного вторгнення в цьому населеному пункті мешкало близько 500 жителів. Замінувавши все у три ряди за 2022-2023 рік, натикавши купу техніки, маючи перевагу в повітрі, вони все одно втратили над ним контроль. Окупанти дуже хочуть його повернути, але в них нічого не виходить", - наголосів Денисов.

Боєць "Легіону Свободи" також додав, що за крайніх два місяці ворог взяв на озброєння тактику випаленої землі.

"Вони артилерією випалюють все навколо, підганяючи "Солнцепёк", щоб не можна було ніде сховатися. Хлопцям доводиться посеред голого поля вести оборону", - зауважив Денисов.

  • 4 лютого президент України Володимир Зеленський відвідав позиції ЗСУ в районі села Роботине, що на Запорізькому напрямку. Він поспілкувався з військовими й вручив їм нагороди.





 

Теги:
Новини
військові
російська армія
ЗСУ
окуповані території
Запорізька область
Військові новини
втрати окупантів
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