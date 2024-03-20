Ворог намагається прорватися на Тернівському напрямку, тривають тяжкі бої, - голова Луганської ОВА Лисогор
Голова Луганської ОВА Артем Лисогор повідомив, що Серебрянське лісництво й Білогорівка перебувають під постійними ворожими наземними атаками
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Ситуація на Луганщині не змінюється. Трохи стало легше, зменшилася кількість КАБів. Росіяни продовжують обстріли як ствольною артилерією, так і системами залпового вогню, мінометними системами. Тривають важкі бої, вчора й сьогодні зранку ворог намагався прориватися на Тернівському напрямку", - наголосив Лисогор.
За його словами, Серебрянське лісництво й Білогорівка перебувають під постійними наземними атаками росіян.
"Окупанти намагаються за будь-яку ціну протоптати стежку, щоб змусити відступити наших воїнів. Але хлопці завдають чіткі ураження окупантам, продавлюючи й знищуючи ворожі системи залпового вогню, виявляючи їх дронами", - додав Лисогор.
- Протягом минулої доби на фронті відбулося щонайменше 80 бойових зіткнень. Найбільше ворог атакував на Новопавлівському напрямку. Натомість ЗСУ знищили 700 окупантів.
- На території тимчасово окупованої Луганської області після так званих виборів президента російські загарбники починають готуватися до посиленої примусової мобілізації місцевих жителів.
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