Ворог намагається прорватися на Тернівському напрямку, тривають тяжкі бої, - голова Луганської ОВА Лисогор

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Ситуація на Луганщині не змінюється. Трохи стало легше, зменшилася кількість КАБів. Росіяни продовжують обстріли як ствольною артилерією, так і системами залпового вогню, мінометними системами. Тривають важкі бої, вчора й сьогодні зранку ворог намагався прориватися на Тернівському напрямку", - наголосив Лисогор.

За його словами, Серебрянське лісництво й Білогорівка перебувають під постійними наземними атаками росіян.

"Окупанти намагаються за будь-яку ціну протоптати стежку, щоб змусити відступити наших воїнів. Але хлопці завдають чіткі ураження окупантам, продавлюючи й знищуючи ворожі системи залпового вогню, виявляючи їх дронами", - додав Лисогор.