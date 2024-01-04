Ворог підтягнув свіжі сили: командир підрозділу бригади "Рубіж" Сідорін про Бахмутський напрямок

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Бахмут і далі залишається однією з найгарячіших точок на лінії бойового зіткнення. Гарячим є напрямок населеного пункту Богданівка, де противник підійшов до околиць населеного пункту і закріпився там. Але населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України. Також противник підтягнув свіжі підрозділи, намагаючись просунутися до населеного пункту Іванівське. Але за останній тиждень ворог не мав успіху на даному напрямку", - зауважив Сідорін.

Командир підрозділу бригади "Рубіж" також додав, що наразі на Бахмутському напрямку зменшилася активність ворожої авіації, але значно збільшилося застосування артилерії та ударних дронів з боку противника.

"На напрямку Кліщіївки й Андріївки противник теж не мав успіху. Протягом тижня лінія фронту залишається на місці. Загарбники намагаються з напрямку Курдюмівки проводити штурмові дії, щоб витіснити наші підрозділи за залізницю, але успіху не мають. Противник зазнав втрат, і чекає нових підрозділів", - наголосив Сідорін.