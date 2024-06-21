Ворог пішов з іншого напрямку: військовослужбовець ЗСУ Сазонов про ворожу активність біля Часового Яру

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Лізуть вороги не часто, а лізуть безперервно. Останній тиждень ворожі штурми відбуваються постійно, це ви можете бачити з офіційних зведень. Немає жодної хвилини зараз, щоб ніде не відбувався штурм, щоб була якась пауза. Трохи вони втискають голови в плечі, коли наші завдають ударів з "градів та арти. Тоді трохи все завмирає, а потім штурм продовжується. Йдуть і механізовані штурми в лоб Часового Яру, також і невеличкими групами до 5 осіб намагаються прориватися у мікрорайони Новий, Канал", - прокоментував військовослужбовець ЗСУ.

За його словами, ключове завдання нашої артилерії – знищити ворога у зоні ураження, на підході до позицій, там і гине основна кількість окупантів, там вони втрачають свою техніку. А ті, хто доходять до позицій, тих добиває наша піхота.

"Тактичні зміни бувають, за ними навіть нема сенсу слідкувати онлайн, бо ось втратили позицію, росіяни туди зайшли, наші мінометники по них відпрацювали, штурмовики зачистили, так і відбили назад нашу позицію. Це постійно буває. Ситуація була дуже важкою, але більш ніж як добу противник пішов з іншого напрямку, з Торецького. Це зовсім поруч, там теж наші хлопці з 41-ї бригади тримають позиції. Загарбники пруть з боку Горлівки на Шуми, Нью-Йорк. Торецький напрямок – теж важко, це наш правий південний фланг", - пояснив Кирило Сазонов.