"Ворог почав активно штурмувати наші позиції механізованим групами": військовий 60-ї ОМБр про ситуацію на Лиманському напрямку
Військовослужбовець 97-го батальйону 60-ї окремої механізованої бригади із позивним Рост, який перебуває на Лиманському напрямку, розповів про ситуацію на фронті
Про це він повідомив в етері Еспресо.
"Ворог почав активно штурмувати наші позиції механізованим групами, дуже великою кількістю танків, БТРів та БМП з піхотою, але на нашому напрямку без втрат позицій. Останній тиждень в атаку йдуть 5-10 одиниць техніки, та намагаємося все знищувати. Саме пішла в хід броньована техніка, тому що ворог зрозумів, що схема з малими групами не діюча, тож він намагається проломити нас, так би мовити, потужним кулаком, але нічого не виходить наразі", - розповів він.
За словами, військового, ворог активно застосовує танки, у живій силі окупанти переважають у 8-9 разів.
"За останній тиждень в смузі нашої бригади було знищено понад 25 одиниць техніки, з них 15 або 16 танків, все решта - це БМП та БТРи. Є поодинокі випадки використання мототехніки та квадроциклів", - зазначив військовослужбовець 97-го батальйону 60-ї ОМБр.
- 19 вересня Андрій Отченаш, командир екіпажу БПЛА "Кара Небесна" 4-ї Бригади оперативного призначення "Рубіж", НГУ розповідав, що на Лимано-Куп'янському напрямку ворог активніше намагався наступати.
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