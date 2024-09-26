"Ворог почав активно штурмувати наші позиції механізованим групами": військовий 60-ї ОМБр про ситуацію на Лиманському напрямку

Про це він повідомив в етері Еспресо.

"Ворог почав активно штурмувати наші позиції механізованим групами, дуже великою кількістю танків, БТРів та БМП з піхотою, але на нашому напрямку без втрат позицій. Останній тиждень в атаку йдуть 5-10 одиниць техніки, та намагаємося все знищувати. Саме пішла в хід броньована техніка, тому що ворог зрозумів, що схема з малими групами не діюча, тож він намагається проломити нас, так би мовити, потужним кулаком, але нічого не виходить наразі", - розповів він.

За словами, військового, ворог активно застосовує танки, у живій силі окупанти переважають у 8-9 разів.

"За останній тиждень в смузі нашої бригади було знищено понад 25 одиниць техніки, з них 15 або 16 танків, все решта - це БМП та БТРи. Є поодинокі випадки використання мототехніки та квадроциклів", - зазначив військовослужбовець 97-го батальйону 60-ї ОМБр.