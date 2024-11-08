Ворог почав використовувати "шахеди" з термобаричним зарядом, - Згурець

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Ворог почав активніше використовувати "шахеди" з термобаричною бойовою частиною. Раніше була уламково-фугасна бойова частина, яка створює підрив та уламки, і в порівнянні з термобаричною, ворог вважає її менш ефективною. Тепер ставка робиться на термобаричні бойові частини", - зауважив Згурець.

За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, термобаричний бойовий заряд - це суміш, яка в закритих приміщеннях створює високий тиск і температуру. Вона може досягати близько 2500 градусів. Немає повної статистики щодо всіх "шахедів", але останнім часом дійсно зростає використання термобаричних бойових частин. Це створює нові загрози.

"Суміш може швидко розпорошуватися, підвищуючи температуру по всій площі приміщення, і навіть перебуваючи за стіною, можна опинитися під впливом смертельної температури. Звісно, необхідно ховатися в бомбосховищі, однак багато людей ігнорують ці заклики, сподіваючись на ефективність нашої системи ППО", - наголосив Згурець.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express також додав, що протидія цій загрозі полягає в посиленні засобів протиповітряної оборони. Була досягнута домовленість з бельгійською компанією щодо створення спільного підприємства для виготовлення ракет з дальністю до трьох кілометрів.

"Вони достатньо прості у виготовленні та конструкції, що дозволяє посилити наші мобільні групи, які зараз займаються захистом від "шахедів". Тому ставка на ущільнення мобільних груп стане одним з важливих чинників у боротьбі з "шахедами", незалежно від того, яку бойову частину мають", - резюмував Згурець.

Росіяни ввечері 7 листопада запустили ударні безпілотники по території України. У Києві та в інших областях оголосили повітряну тривогу. Зранку 8 листопада терористи запустили ракети.







