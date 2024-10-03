"Ворог постійно тисне, на окремих ділянках має просування": МВА про ситуацію на Куп'янському напрямку
Начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін розповів, яка зараз ситуація на фронті
Про це він повідомив у етері телеканалу "Еспресо".
"В основній частині Куп’янського напрямку ситуація стабільно важка, ворог постійно тисне. Через перевагу в кількості техніки, озброєння, росіяни мають певні локаційні успіхи. На окремих ділянках фронту противник має значні успіхи і просування. Також ворог обстрілює всю територію Куп’янської громади, кожен населений пункт, знищуючи кожного дня все: критичну і цивільну інфраструктури, приватні домоволодіння, багатоквартирні будинки, магазини, аптеки. Все, що є на території, він знищує. Цей терор продовжується вже третій рік", - зазначив Беседін.
Попри все, Сили оборони, Збройні сили України потужно дають відсіч росіянам, знищуючи ворогів і техніку зокрема, зауважив він.
"Нещодавно українські захисники знищили понад 50 одиниць ворожої техніки. Ми ж намагаємося бути надійним тилом, підтримуємо ЗСУ, забезпечуємо їх всім необхідним, а вони роблять все, щоб не дати ворогу захопити наші території", - додав Беседін.
- 3 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що на Куп’янському напрямку за добу відбулося 14 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Андріївки, Піщаного та Стельмахівки.
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