"Ворог продовжує тиснути біля Синьківки, Табаївки": Синєгубов про оперативну ситуацію на Харківщині

Про це він розповів у своєму telegram-каналі.

"Ворог не зменшує інтенсивність обстрілів населених пунктів. Гатить з артилерії та мінометів, продовжує активно застосовувати КАБи (керовані авіабомби, - ред.), навіть ті, що нашпиговані касетними боєприпасами", - зазначив очільник області.

За його словами на Лимано-Куп’янському напрямку росіяни тримають понад 100 тис. військових. Ця цифра незмінна вже не перший місяць.

"Із сотні тисяч зосереджених ворожих військових штурмовиків - близько 40 тис. Інші - забезпечення та логістика. І саме ці 40 тис. постійно треба поповнювати, адже втрати у них величезні. Ворог настільки у деморалізованому стані, що російське військове керівництво на місцях вдається до практики загороджувальних загонів", - заявив Синєгубов.

Також він зауважив, що змінилась і так звана якість ворожих штурмів. Спершу для таких дій залучали танки, які знищували ЗСУ. Після цього ворог почав застосовувати бронетранспортери. Тепер - легкі броньовані тягачі, "тобто на так званих мотолигах, на яких у штурмові дії в принципі не йдуть".

"Щодня противник продовжує тиснути біля Синьківки, Табаївки, намагається реалізувати наступальний потенціал. Безрезультатно. У Табаївці ворог веде активні бойові дії, щоб досягнути тактичних успіхів, однак ЗСУ дають гідну відсіч. Мета наших військових - зайняти висоти, звідки ворог наступає", - сказав очільник ОВА.

Також наголосив на Білгородському, Сумському, Вовчанському та Лимано-Куп’янському напрямках українські сили активно зводять фортифікаційні споруди.