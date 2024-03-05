"Ворог продовжує тиснути біля Синьківки, Табаївки": Синєгубов про оперативну ситуацію на Харківщині
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів про оперативну ситуацію в регіоні. Зокрема про те, скільки військових там зосереджує ворог та як намагаються наступати
Про це він розповів у своєму telegram-каналі.
"Ворог не зменшує інтенсивність обстрілів населених пунктів. Гатить з артилерії та мінометів, продовжує активно застосовувати КАБи (керовані авіабомби, - ред.), навіть ті, що нашпиговані касетними боєприпасами", - зазначив очільник області.
За його словами на Лимано-Куп’янському напрямку росіяни тримають понад 100 тис. військових. Ця цифра незмінна вже не перший місяць.
"Із сотні тисяч зосереджених ворожих військових штурмовиків - близько 40 тис. Інші - забезпечення та логістика. І саме ці 40 тис. постійно треба поповнювати, адже втрати у них величезні. Ворог настільки у деморалізованому стані, що російське військове керівництво на місцях вдається до практики загороджувальних загонів", - заявив Синєгубов.
Також він зауважив, що змінилась і так звана якість ворожих штурмів. Спершу для таких дій залучали танки, які знищували ЗСУ. Після цього ворог почав застосовувати бронетранспортери. Тепер - легкі броньовані тягачі, "тобто на так званих мотолигах, на яких у штурмові дії в принципі не йдуть".
"Щодня противник продовжує тиснути біля Синьківки, Табаївки, намагається реалізувати наступальний потенціал. Безрезультатно. У Табаївці ворог веде активні бойові дії, щоб досягнути тактичних успіхів, однак ЗСУ дають гідну відсіч. Мета наших військових - зайняти висоти, звідки ворог наступає", - сказав очільник ОВА.
Також наголосив на Білгородському, Сумському, Вовчанському та Лимано-Куп’янському напрямках українські сили активно зводять фортифікаційні споруди.
- 3 березня повідомлялось, що на Харківщині розглядають можливість оголошення примусової евакуації дітей з території Куп’янської громади, оскільки батьки 225 дітей написали про відмову від обов’язкової евакуації.
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