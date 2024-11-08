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Ворог просувається до 2 км у день: майор запасу НГУ Гетьман про Донецький напрямок

Оксана Ліховід
8 листопада, 2024 п'ятниця
15:12
Війна з Росією Карта бойових дій за 1-6 листопада

Майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман зазначив, що темп наступальних дій росіян збільшився

Зміст

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Ворог просувається щодня до двох кілометрів. Тобто темп його наступальних дій збільшився. Росіяни можуть перерізати головну дорогу на Курахове, якою ми забезпечуємо логістичне постачання всього необхідного. Якщо основні логістичні траси перерізаються, залишаються запасні, але вони проходять полями", - зауважив Гетьман.

За словами ветерана російсько-української війни, погодні умови, зокрема дощі, можуть значно ускладнити пересування через розмиті дороги, що становить небезпеку. Очевидно, що існує загроза оточення військ навколо Курахового, і це входить у плани росіян.

"Вважається, що атакувати в лоб великі міста – не зовсім розумна тактика. Зазвичай намагаються охопити, перерізати логістику, щоб військовому підрозділу, який перебуває в місті, було складно оборонятися. Підрозділ взагалі може залишитися без можливості оборони, що змусить відходити або опинитися в оточенні", - додав Гетьман. 

  • Протягом минулої доби, 7 листопада, на російсько-українському фронті зафіксували 147 бойових зіткнень.
  • Російська окупаційна армія за добу війни в Україні втратила 1580 військовослужбовців. Сили оборони знищили 9 танків і 32 артсистеми ворога.
  • Начальник розвідки артилерії 4-ї бригади "Рубіж", капітан НГУ Володимир Назаренко зазначив, що попри втрати, росіяни продовжують тиск на всій лінії фронту.

 

Теги:
Новини
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окуповані території
окупанти
Військові новини
Курахове
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