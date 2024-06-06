Ворог сконцентрував на окупованих територіях і вздовж кордонів понад 500 тис. особового складу, - DeepState
Роман Погорілий, співзасновник та аналітик DeepState, зазначив, що концентрація сил противника вздовж кордону в першу чергу є інформаційним моментом, щоб тримати наші підрозділи вздовж кордону в постійній напрузі, дестабілізувати обстановку
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Якщо говорити в цілому, то ворог сконцентрував велику кількість своїх сил на всій окупованій території та вздовж кордонів, ця цифра складає понад 500 тис. осіб. Це досить велике угруповання. На початку повномасштабного вторгнення цифра була, здається, 170 тис. Якщо говорити про концентрацію противника вздовж північних кордонів, то це теж не секрет, вона є і була весь цей час. І у районі Харківщини бачимо певною мірою реалізацію концентрації сил загарбників", - прокоментував співзасновник та аналітик DeepState.
За його словами, в районі Сумщини російські війська їздять, переміщуються, концентруються, однак далі інформаційного приводу це не заходить. Чи буде якась реалізація сил ворога на цьому напрямку, покаже тільки час.
"Звичайно, що це все у першу чергу є інформаційним моментом, щоб тримати певні підрозділи вздовж кордону, щоб бути постійно у напрузі, дестабілізувати обстановку. Але ми маємо бути готові до будь-якого розвитку подій, готуватися, вибудовувати оборону, евакуйовувати населення, реагувати на переміщення противника та завдавати ураження при будь-якій загрозі, у першу чергу цим займаються Сили оборони, які перебувають на позиціях, і суспільство, яке допомагає нашим бійцям", - резюмував Роман Погорілий.
- 6 червня Інститут вивчення війни повідомив, що російська армія не полишає спроб атакувати позиції українських сил на півдні та сході України. Так, ворог просувається на Донеччині, ЗСУ тримають оборону на Харківському напрямку.
- Також очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що Рада оборони розгляне рішення про примусову евакуацію сімей з дітьми ще з трьох населених пунктів області
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