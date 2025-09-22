Ворог уже має проблеми з логістикою та ПММ: 93-тя ОМБр про південно-костянтинівський напрямок

Про це в ефірі Еспресо сказав головний сержант 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Віталій П'ясецький, "Стохід".

"Смуга відповідальності бригади - це територія південніше Костянтинівки, яку ми називаємо південно-костянтинівським напрямком. Наразі бригада не проводить контрнаступальних дій - ми ведемо оборонні бої з підрозділами РФ, які відзначилися порушеннями правил ведення війни та воєнними злочинами.

Коли ми дізналися, що цей підрозділ буде заходити в смугу відповідальності нашої бригади, ми готувалися до відбиття масштабних штурмів за участі великої кількості бронетехніки. Але, як показала практика останніх кількох тижнів, ворог також певною мірою знекровлений", - зазначив П'ясецький.

За словами головного сержанта, наразі в окупантів спостерігаються проблеми з логістикою та забезпеченням паливно-мастильними матеріалами. Ворожа бронетехніка наразі не застосовується. Також у ворога є труднощі з постачанням озброєння та боєкомплекту.

"Утім, противник все ж продовжує штурмові дії з використанням невеликих піхотних груп. Варто відзначити, що кількість ворожих піхотних груп зросла. Деяким із них вдається сховатися, але більшість ми знищуємо завдяки ранньому виявленню розвідкою та ураженню ударними дронами на підступах до лінії бойового зіткнення", - додав П'ясецький.