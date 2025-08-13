Ворог за будь-яку ціну намагається окупувати Сіверськ, - командир підрозділу БПЛА Барна

Про це в етері Еспресо командир підрозділу БпЛА "БАРНІ" мотопіхотного батальйону 10 ОГШБр - "Едельвейс" Степан Барна.

"Я б зараз не повʼязував активізацію штурмових дій ворога до переговорів на Алясці. Ворог постійно проводить накопичення особового складу й активно штурмує наші позиції. Сіверський напрямок завжди був для ворога дуже болючим. Це спостерігається протягом останнього року. Росіяни регулярно накопичують сили й засоби для масштабних штурмових дій за участю десятків одиниць техніки й сотні піхотинців. Ситуація на цьому напрямку виглядає так, що для противника існує мета за будь-яку ціну окупувати Сіверськ. Ми ж робимо все можливе, щоб цього не сталось", - розповів Барна.

За словами військовослужбовця, росіяни постійно змінюють тактичні підходи до наступальних дій

"Якщо не протидіяти, то будь-яка тактика є загрозливою. Зокрема, повзучий наступ ворога не виняток. Дуже важливо розуміти, що противник зараз постійно намагається змінювати тактичні підходи до своїх наступальних дій. Це означає, що росіяни намагаються знайти слабкі місця в обороні ЗСУ. Особливо ворог активно працює на межі дій суміжних бригад. Ключове їхнє завдання - виявити місця, де буде найлегше здійснювати штурмові дії. Очевидно, що ця проблема для нас буде вирішена. Важливо докласти чимало зусиль, щоб окупанти повернулись на попередні позиції", - підсумував він.