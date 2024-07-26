Ворог залучає велику кількість "штурмового м'яса", - майор НГУ з Бахмутського напрямку

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"У районі Часового Яра та районі оборони Бахмута ситуація залишається складною. Противник постійно підтягує резерви на всіх напрямках. Наразі росіяни масово штурмують всі позиції Сил оборони по всій лінії бойового зіткнення, включно з Часовим Яром. Ворог намагається зайти в саме місто. У мікрорайоні "Канал" противник мав успіх лише тому, що він стер його з лиця землі. Зараз у росіян суттєвих просувань немає, але вони все одно продовжують спроби", - зауважив Кожубенко.

За словами офіцера секції планування бригади "Рубіж", противник має велику перевагу в живій силі.

"У росіян велика кількість "штурмового м'яса" та підтримка авіації, і це їм допомагає. Вже понад пів року окупанти активно використовують ФАБи та КАБи, які стирають все на своєму шляху, після чого йде піхота. Але на щастя, їхні зусилля не приносять результатів. Тому що для успішної війни потрібно знати, за що воюєш. А росіяни воюють лише за гроші та амбіції свого царя", - наголосив Кожубенко.