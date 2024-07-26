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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

Ворог залучає велику кількість "штурмового м'яса", - майор НГУ з Бахмутського напрямку

Оксана Ліховід
26 липня, 2024 п'ятниця
16:39
Війна з Росією Карта бойових дій за 17-24 липня

Офіцер секції планування бригади "Рубіж', майор НГУ Дмитро Кожубенко зазначив, що на всі напрямки східного фронту росіяни підтягують резерви

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Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"У районі Часового Яра та районі оборони Бахмута ситуація залишається складною. Противник постійно підтягує резерви на всіх напрямках. Наразі росіяни масово штурмують всі позиції Сил оборони по всій лінії бойового зіткнення, включно з Часовим Яром. Ворог намагається зайти в саме місто. У мікрорайоні "Канал" противник мав успіх лише тому, що він стер його з лиця землі. Зараз у росіян суттєвих просувань немає, але вони все одно продовжують спроби", - зауважив Кожубенко.

За словами офіцера секції планування бригади "Рубіж", противник має велику перевагу в живій силі.

"У росіян велика кількість "штурмового м'яса" та підтримка авіації, і це їм допомагає. Вже понад пів року окупанти активно використовують ФАБи та КАБи, які стирають все на своєму шляху, після чого йде піхота. Але на щастя, їхні зусилля не приносять результатів. Тому що для успішної війни потрібно знати, за що воюєш. А росіяни воюють лише за гроші та амбіції свого царя", - наголосив Кожубенко.

  • Уночі четверга, 25 липня, українським військовим вдалося вирватися з російського оточення під Прогресом Донецької області.
  • Від початку доби 25 липня на фронті відбулося 126 бойових зіткнень. Росіяни й надалі найактивніше штурмують Покровський напрямок.
Теги:
Новини
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Бахмут
Військові новини
втрати окупантів
Часів Яр
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