Ворог запустив "шахеди" з півдня та сходу. Ситуація увечері 29 лютого

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Шахеди" на Дніпропетровщині

О 21:09 БПЛА з південного-сходу через Запорізьку область зайшов на Дніпропетровщину, вектор руху на Дніпро. Згодом дрони летіли курсом на Новомосковськ та Павлоград.

"Шахеди" на Харківщині

О 21:52 стало відомо про загрозу ударних БПЛА на Харківщині. Дрони перебували у Чугуївському районі і рухались у південному напрямку.

О 22:48 оголошено відбій загрози атаки ударними безпілотниками на Дніпропетровщині.