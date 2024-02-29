Ворог запустив "шахеди" з півдня та сходу. Ситуація увечері 29 лютого
Увечері 29 лютого ворог атакував Україну ударними безпілотниками з південного та східного напрямків. Ситуація увечері 29 лютого
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
"Шахеди" на Дніпропетровщині
О 21:09 БПЛА з південного-сходу через Запорізьку область зайшов на Дніпропетровщину, вектор руху на Дніпро. Згодом дрони летіли курсом на Новомосковськ та Павлоград.
"Шахеди" на Харківщині
О 21:52 стало відомо про загрозу ударних БПЛА на Харківщині. Дрони перебували у Чугуївському районі і рухались у південному напрямку.
О 22:48 оголошено відбій загрози атаки ударними безпілотниками на Дніпропетровщині.
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