Ворог зосереджує зусилля, щоб захопити військову агломерацію Слов'янськ - Краматорськ, - полковник ЗСУ
Військовий експерт, полковник ЗСУ, речник Генерального штабу ЗСУ (2014-2017 рр.) Владислав Селезньов зазначив, що росіяни активізували бойові дії для реалізації своєї стратегії щодо Донеччини й Луганщини
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Очевидно, що ворог намагається й далі реалізовувати свою стратегію. Стратегію з якою він починав - це повна окупація Донеччини й Луганщини. Але й досі невеличка частина Луганщини тримається під контролем української армії, і чимала територія Донеччини теж під контролем України. Ворог буде зосереджувати свої зусилля для того, щоб взяти під контроль військову агломерацію Слов'янськ - Краматорськ. Тому, ми й бачимо серйозну активізацію ворожих військ на Лиманському напрямку. Тобто у напрямку Лимана противник буде створювати передумови для подальшого наступу у напрямку Слов'янська", - пояснив Селезньов.
За словами полковника ЗСУ, активізація бойових дій біля Бахмута так само пов'язана з тим, що ворог марить взяти під контроль Часів Яр, який є ключем від нашої оборони в районі Краматорська й Слов'янська.
"Також ворог намагатиметься зрізати Вугледарський виступ, щоб через Костянтинівку рушити так само в напрямку Краматорська та Слов'янська", - додав Селезньов.
- За останній тиждень ані російські, ані українські війська не досягли значних успіхів на фронті, проте головною метою російських окупантів залишається оточення Авдіївки.
- Українські військові відбили 122 атаки ворога на 8 напрямках. Натомість протягом минулої доби на фронті відбулося 127 бойових зіткнень. ЗСУ знищили 920 окупантів.
- Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що росіяни кинули усі зусилля для перерізання логістики на Авдіївку.
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