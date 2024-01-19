Ворог зосереджує зусилля, щоб захопити військову агломерацію Слов'янськ - Краматорськ, - полковник ЗСУ

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Очевидно, що ворог намагається й далі реалізовувати свою стратегію. Стратегію з якою він починав - це повна окупація Донеччини й Луганщини. Але й досі невеличка частина Луганщини тримається під контролем української армії, і чимала територія Донеччини теж під контролем України. Ворог буде зосереджувати свої зусилля для того, щоб взяти під контроль військову агломерацію Слов'янськ - Краматорськ. Тому, ми й бачимо серйозну активізацію ворожих військ на Лиманському напрямку. Тобто у напрямку Лимана противник буде створювати передумови для подальшого наступу у напрямку Слов'янська", - пояснив Селезньов.

За словами полковника ЗСУ, активізація бойових дій біля Бахмута так само пов'язана з тим, що ворог марить взяти під контроль Часів Яр, який є ключем від нашої оборони в районі Краматорська й Слов'янська.

"Також ворог намагатиметься зрізати Вугледарський виступ, щоб через Костянтинівку рушити так само в напрямку Краматорська та Слов'янська", - додав Селезньов.

За останній тиждень ані російські, ані українські війська не досягли значних успіхів на фронті, проте головною метою російських окупантів залишається оточення Авдіївки.

Українські військові відбили 122 атаки ворога на 8 напрямках. Натомість протягом минулої доби на фронті відбулося 127 бойових зіткнень. ЗСУ знищили 920 окупантів.

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що росіяни кинули усі зусилля для перерізання логістики на Авдіївку.













