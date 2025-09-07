Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Ворожими БПЛА вдалося пробити найсильнішу зону ППО в серці Києва, але це одноразово, - генерал-майор СБУ Ягун
Ексклюзив

Ворожими БПЛА вдалося пробити найсильнішу зону ППО в серці Києва, але це одноразово, - генерал-майор СБУ Ягун

Марина Клюєва
7 вересня, 2025 неділя
17:38
Війна з Росією Віктор Ягун

Російським БПЛА вдалося пробити найсильнішу зону ППО в серці Києва, але я б не дуже тішився на місці ворога

Зміст

Про це розповів генерал-майор запасу СБУ, заступник Голови СБУ (2014-2015), директор Агентства з реформування сектору безпеки Віктор Ягун в етері Еспресо. 

"У нас була інформація про те, що є певні модернізації, які вони (росіяни, - ред.) випробовували останні місяці, і ми знали про ці модернізації. Я думаю, що наші працюють над цим, і ми знаємо точно, що навіть оця програма дронів-перехоплювачів, вона все ж таки була більш зорієнтована на старі "шахеди", "Герані". А ті, що зараз вони використовують більш модернізовані і фактично виготовлені вже цілком в Росії, вони мають певні зміни, швидкість, висоту польоту, і вони справді можуть обходити наші сили ППО. Я думаю, що це такий дзвінок, який наші дуже добре зрозуміли. Зараз іде активна робота по відпрацюванню, як це цьому протидіяти. Я б не дуже тішився на місці ворога, що їм все вдалося. Я думаю, що це одномоментна такий річ", - сказав він.

Водночас Віктор Ягун зауважив, що є тенденція, яка йому не подобається.

"Це то, що вони завжди казали: бити по мостах через Дніпро. Якщо міст в Кременчуці - це якраз та справа, яку вони почали робити, то однозначно треба зрозуміти, що вони зрозуміли, що через Дніпро їм не перейти і намагаються таким чином відділити частину України, яка знаходиться на правобережжі від тої частини, яка на лівому березі. І це досить погана тенденція, як на мене. І це треба припиняти раз і назавжди і показати, що ми зможемо захистити всю територію України, яка знаходиться під нашою контролем", - додав генерал-майор СБУ.

  • 6 вересня російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники та балістичні ракети по території України. Вночі під атакою дронів опинилася столиця, внаслідок чого є загиблі та поранені. Сталося влучання уламків в будівлю Кабміну. Кривий Ріг зазнав ударів балістикою - є постраждалі. У Дніпрі й на Полтавщині пошкоджено інфраструктуру внаслідок атаки БПЛА.
  Біла Церква
