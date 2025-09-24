Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією ВР має негайно розглянути постанову про заборону транспортування російської нафти через територію України, - нардепка Геращенко
Ексклюзив

ВР має негайно розглянути постанову про заборону транспортування російської нафти через територію України, - нардепка Геращенко

Оксана Ліховід
24 вересня, 2025 середа
11:39
Війна з Росією Ірина Геращенко

Попри війну, російська нафта продовжує транспортуватися через територію України до країн Європи нафтопроводом "Дружба". Це дозволяє Кремлю отримувати мільярдні прибутки, які спрямовуються на фінансування війни. ВР має невідкладно розглянути питання про заборону транспортування російської нафти через територію України

Зміст

Про це в ефірі Еспресо сказала народна депутатка України Ірина Геращенко.

"Дуже мудро - відділяти зерно від полови. Вважаю, що попри певну ейфорію з приводу найбільш прихильної до України заяви Трампа, слід побачити головне. Він заявив те, що для українців очевидно: війна затягнеться, Путін не має наміру її припиняти й не робить жодного кроку до миру. За його словами, лише за підтримки Європи Україна зможе повернутися до своїх кордонів", - зазначила Геращенко.

За словами народної депутатки, США, зокрема Трамп, дедалі більше віддаляються від мирного процесу, впадають в ізоляціонізм і перекладають відповідальність за європейську безпеку на саму Європу. На її думку, нічого нового в цій позиції немає, тому Україна має більше покладатися на власні сили.

"А коли ми бачимо проєкт бюджету на 2026 рік, де видатки на безпеку й оборону зростають лише на півтора відсотка - причому без урахування інфляції та валютного курсу - це виглядає неадекватно. На мою думку, перше, що має зробити президент Зеленський і його команда - дати реалістичну оцінку внутрішнім резервам і завданням", - наголосила Геращенко.

Народна депутатка також нагадала, що Трамп неодноразово звертав увагу на те, що європейці продовжують купувати російські енергоносії.

"Маємо реакцію Урсули фон дер Ляєн, яка пообіцяла, що ЄС повністю припинить імпорт російських енергоносіїв до 2027 року. Це потужний крок. Але Україні потрібно протриматися ще рік, поки експорт енергоносіїв із Росії до Європи фактично буде спонсорувати війну. Ба більше - Росія досить успішно шукає альтернативні ринки збуту", - зауважила депутатка.

"У цьому контексті слід звернути увагу на те, що й сама Україна сприяє експорту російської нафти до Європи через нафтопровід "Дружба". Йдеться про сотні мільярдів кривавих рублів. Тому я вважаю, що Верховна Рада має негайно розглянути постанову про заборону транспортування російської нафти через територію України", - підкреслила Геращенко.

Також вона наголосила: зовнішню політику слід вести твердо й професійно, адже вона є цинічною та жорсткою.

"Якщо Трамп змінює риторику, українські політики мають негайно активізувати діалог із Конгресом, передусім із республіканцями, аби домогтися збільшення американської допомоги Україні", - додала вона.

"Нагадаю, що наразі США фактично вже не постачають зброї Україні напряму. Йдеться лише про продаж озброєння країнам-членам НАТО, які вже передають його нам. Ми щонайменше маємо наполягати на постачанні тих видів зброї, які є для нас критично важливими: це системи ППО, далекобійна зброя. І робити ставку на власне виробництво", - зазначила депутатка.

"Ми чуємо від президента Зеленського та його команди про мільярд дронів і мільйони ракет, але хочеться бачити реальний результат. Попри гучні назви нових БПЛА, найуспішніше, як показує практика, досі працює ракета "Нептун".

Тому наша вимога як державницької опозиції до влади - це не лише посилення фінансування оборонної галузі, а й запровадження жорсткого моніторингу ефективного використання коштів. Йдеться не про прикормлені структури з вухами з Офісу президента, які плодять дрони, що не досягають цілі, а про підтримку ефективних БПЛА та ракет, здатних знищувати законні військові цілі", - резюмувала Ірина Геращенко.

  • Президент США Дональд Трамп під час виступу на Генасамблеї ООН наголосив, що країни НАТО, які купують російські нафту та газ, мають відмовитися від закупівлі енергоносіїв з РФ.
Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
ЄС
політика
газ
зброя
Володимир Путін
Європа
ВРУ
нафта
ВПК
Дональд Трамп
США
Військові новини
Економіка
Урсула фон дер Ляєн
зброя для України
Світ про Україну
оборона та безпека
Читайте також:
Пільги для пенсіонерів
Автор Ірена Моляр
22 вересня, 2025 понедiлок
Розенко: Реальний прожитковий мінімум сьогодні має складати 8-10 тис. грн
Валерій Залужний
Автор Дар'я Куркіна
24 вересня, 2025 середа
"Ціна таких дій мені невідома, але вона була надто високою": Залужний вперше прокоментував Курську операцію
мобілізація в РФ
Автор Оксана Ліховід
23 вересня, 2025 вiвторок
У Росії відбувся злив інформації, що генштаб РФ вимагає проведення мобілізації, - політолог Денисенко
Київ
+12.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.13
    Купівля 41.13
    Продаж 41.6
  • EUR
    Купівля 48.49
    Продаж 49.14
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
24 вересня
13:10
Безпілотники СБУ вдруге за тиждень вдарили по НПЗ в Башкортостані за 1400 км від України, — ЗМІ
12:50
на фото Ольга Стефанішина
Україна знайшла формат спілкування зі США, який сприятиме результату, - Стефанішина про зустріч Зеленського й Трампа у Нью-Йорку
12:49
Олександр Зінченко (на передньому плані), "Ноттінгем Форест"
Ліга Європи: результати та розклад матчів 1-го туру
12:33
Ексклюзив
санкції проти Росії
Попри гучні заяви, Захід досі не готовий до повної економічної ізоляції Росії, - експерт Кузан
12:17
Волинські сапери розміновують Донеччину
У Дії запустили онлайн-сертифікацію операторів протимінної діяльності
12:15
Петер Сіярто
Угорщина не відмовиться купувати російську нафту, навіть якщо про це попросить Трамп, - Сіярто
12:03
OPINION
Путін не хоче померти швидко у ядерній пожежі
11:41
Зеленський
"Показав, що хоче підтримувати нас до кінця": Зеленський відреагував на пост Трампа про здатність України повернути свої території
11:28
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії зросло, через обстріл РФ є знеструмлення в одній з областей: стан енергосистеми 24 вересня
11:18
Огляд
міжнародний огляд
Трамп заявляє, що Україна може виграти війну, але світ більше не може розраховувати на сильне лідерство США. Акценти світових ЗМІ 24 вересня
11:11
Аналітика
президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер
Як нова Атлантична хартія між США та Британією вплине на світ та Україну
11:00
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 24 вересня: скільки коштують євро та долар у банках
10:47
ЗСУ, ППО
ППО вночі знешкодила 126 зі 152 російських безпілотників
10:41
Ексклюзив
НАТО
"Це ж вже абсурд": експерт-міжнародник Романюк розповів, за яких умов НАТО може збивати російські літаки
10:27
Оновлено
За добу на фронті сталося 172 бої, українські захисники зупинили 64 атаки на Покровському напрямку
10:10
Ексклюзив
дрон ЗСУ
Ворог не заволодів жодним районом Купʼянська, - командир полку БС "Ахіллес" Федоренко
10:08
Валерій Залужний
Майже 80% втрат серед особового складу й техніки спричинені ударними дронами, - Залужний
10:01
OPINION
Допис Трампа: нічого нового, що могло б вплинути на завершення війни
09:48
Валерій Залужний
"Ціна таких дій мені невідома, але вона була надто високою": Залужний вперше прокоментував Курську операцію
09:34
Ексклюзив
Ердоган
“Ердоган змушений дивитися правді в очі": експерт-міжнародник Ференс про підтримку України
09:27
школа їдальня
ЄС виділить близько €200 млн на шкільні обіди для дітей в Україні, - фон дер Ляєн
08:52
Капітолій (Вашингтон)
Біля Капітолію невідома група встановила статую Трампа й Епштейна
08:39
Ексклюзив
БПЛА, шахед, дрон
Ворог змінює тактику обстрілів України, - речник УДУ Братчук
08:20
Марко Рубіо
Трамп має варіанти додаткових економічних санкцій проти РФ і його терпіння не безмежне, - Рубіо
08:00
OPINION
Трамп вважає, що Україна поверне свої території
07:52
Втрати РФ
За добу війни в Україні РФ втратила 970 військових, 43 артсистеми й 2 танки
07:43
Огляд
Операція Вогняний смерч
"Пекельна осінь" у Києві, або як зруйнували Хрещатик за кілька днів у 1941 році
07:31
Оновлено
ППО
Росія вночі атакувала Україну ударними БПЛА: у Харкові пролунали 17 вибухів, у Запоріжжі пошкоджені будинки
07:27
Аналітика
Світ визнає Палестину: чому вересень цього року може стати точкою неповернення для Ізраїлю. Пояснюємо
07:26
У прифронтових громадах Запоріжжя збудують 100 км антидронових тунелів до кінця року
07:03
Ліндсі Грем
Заява Трампа, що Україна може повернути свої території, змінює правила гри, - сенатор Грем
06:41
Молдова ЕС
"Чергова провокація Кремля": у РФ заявляють про "плани окупації Молдови" Європою, - ЦПД
06:11
Володимир Зеленський
Путінська Росія без Китаю – ніщо, – Зеленський на засіданні Радбезу ООН
05:41
Зеленський та очільниця сесії Генасамблеї ООН Бербок обговорили проєкт резолюції щодо ситуації з правами людини на ТОТ
00:03
Володимир Зеленський
РФ затягує війну в Україні, користуючись правом вето в Радбезі ООН і купуючи вплив, - Зеленський
2025, вiвторок
23 вересня
22:55
Володимир Зеленський
"Тепер він довіряє набагато більше мені": Зеленський заявив, що Трамп зрозумів, що інформація Путіна була "далекою від правди"
22:27
Оновлено
Дональд Трамп на мітингу "Зробимо Америку знову великою"
Трамп після зустрічі з Зеленським заявив, що Україна за підтримки ЄС здатна повернути територію "в первісному вигляді"
22:09
Владислав Ванат
Ванат допоміг "Жироні" відібрати очки у "Атлетика" в Ла Лізі
21:29
Ексклюзив
Дональд Трамп
Важко оцінити, наскільки Трамп здатний до аналізу, - політолог Шлінчак про виступ в ООН
21:07
Балтійське море
Швеція та Польща розпочали спільні військові навчання на острові Готланд
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV