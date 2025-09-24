ВР має негайно розглянути постанову про заборону транспортування російської нафти через територію України, - нардепка Геращенко

Про це в ефірі Еспресо сказала народна депутатка України Ірина Геращенко.

"Дуже мудро - відділяти зерно від полови. Вважаю, що попри певну ейфорію з приводу найбільш прихильної до України заяви Трампа, слід побачити головне. Він заявив те, що для українців очевидно: війна затягнеться, Путін не має наміру її припиняти й не робить жодного кроку до миру. За його словами, лише за підтримки Європи Україна зможе повернутися до своїх кордонів", - зазначила Геращенко.

За словами народної депутатки, США, зокрема Трамп, дедалі більше віддаляються від мирного процесу, впадають в ізоляціонізм і перекладають відповідальність за європейську безпеку на саму Європу. На її думку, нічого нового в цій позиції немає, тому Україна має більше покладатися на власні сили.

"А коли ми бачимо проєкт бюджету на 2026 рік, де видатки на безпеку й оборону зростають лише на півтора відсотка - причому без урахування інфляції та валютного курсу - це виглядає неадекватно. На мою думку, перше, що має зробити президент Зеленський і його команда - дати реалістичну оцінку внутрішнім резервам і завданням", - наголосила Геращенко.

Народна депутатка також нагадала, що Трамп неодноразово звертав увагу на те, що європейці продовжують купувати російські енергоносії.

"Маємо реакцію Урсули фон дер Ляєн, яка пообіцяла, що ЄС повністю припинить імпорт російських енергоносіїв до 2027 року. Це потужний крок. Але Україні потрібно протриматися ще рік, поки експорт енергоносіїв із Росії до Європи фактично буде спонсорувати війну. Ба більше - Росія досить успішно шукає альтернативні ринки збуту", - зауважила депутатка.

"У цьому контексті слід звернути увагу на те, що й сама Україна сприяє експорту російської нафти до Європи через нафтопровід "Дружба". Йдеться про сотні мільярдів кривавих рублів. Тому я вважаю, що Верховна Рада має негайно розглянути постанову про заборону транспортування російської нафти через територію України", - підкреслила Геращенко.

Також вона наголосила: зовнішню політику слід вести твердо й професійно, адже вона є цинічною та жорсткою.

"Якщо Трамп змінює риторику, українські політики мають негайно активізувати діалог із Конгресом, передусім із республіканцями, аби домогтися збільшення американської допомоги Україні", - додала вона.

"Нагадаю, що наразі США фактично вже не постачають зброї Україні напряму. Йдеться лише про продаж озброєння країнам-членам НАТО, які вже передають його нам. Ми щонайменше маємо наполягати на постачанні тих видів зброї, які є для нас критично важливими: це системи ППО, далекобійна зброя. І робити ставку на власне виробництво", - зазначила депутатка.

"Ми чуємо від президента Зеленського та його команди про мільярд дронів і мільйони ракет, але хочеться бачити реальний результат. Попри гучні назви нових БПЛА, найуспішніше, як показує практика, досі працює ракета "Нептун".

Тому наша вимога як державницької опозиції до влади - це не лише посилення фінансування оборонної галузі, а й запровадження жорсткого моніторингу ефективного використання коштів. Йдеться не про прикормлені структури з вухами з Офісу президента, які плодять дрони, що не досягають цілі, а про підтримку ефективних БПЛА та ракет, здатних знищувати законні військові цілі", - резюмувала Ірина Геращенко.