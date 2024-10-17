Времівський напрямок росіяни насичують новими підрозділами з РФ, - Андрющенко

Про це він розповів в етері Еспресо.



"Останнє, що ми фіксували, то було перекидання великої ворожої колони у 20 вантажівок, тобто там було щонайменше до 500 осіб. Однак це ж була не єдина колона та не один день, коли це відбувалося. До того два тижні ми спостерігали, що Времівський напрямок росіяни насичують своїми новими підрозділами, які заходять з території РФ", - зауважив Петро Андрющенко.

За його словами, подібне бачили, коли починалася наступальна операція противника на Вугледар.

"Тепер ми бачимо, що це продовжується на території Розівського та Пологівського районів Запорізької області. Тому очікуємо, що рано чи пізно побачимо на території Запоріжжя нову наступальну операцію або такі спроби. Це не факт, що ця операція обов'язково розпочнеться, бо до того, як розпочалася операція на Вугледар, росіяни неодноразово намагалися взяти це місто. А ті резерви, які тримали для Вугледару, змушені були знімати, наприклад, коли почалася наша Курська операція. Будемо сподіватися, що наші Сили оборони знають, як розпорошити ці підрозділи", - прокоментував радник міського голови Маріуполя.

Андрющенко додав, що в агломерації Маріуполь – Бердянськ теж останнім часом окупанти насичують свої підготовчі табори, в яких фіксуються зростання військових РФ.