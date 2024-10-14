Понад 20 вантажівок: в Маріуполі зафіксували велике переміщення російських військ

Про це він розповів на своєму Telegram-каналі.

"Знову зафіксовано понад 20 вантажівок організованими двома колонами маршрутом Росія - Новоазовськ - Маріуполь - Нікольск - Розівсько-Пологівська агломерація або Времівський напрямок", - написав він.

За його словами, відсутність тактичних позначень на військовій техніці свідчить про підготовку росіянами нової наступальної операції.

"Можете тепер побачити на власні очі відсутність тактичних маркувань на вантажівках, що доводить про підготовку нової наступальної операції, місце якої росіяни не визначили досі. Це буде залежати від готовності наших Сил Оборони", - додав Андрющенко.