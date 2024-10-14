Понад 20 вантажівок: в Маріуполі зафіксували велике переміщення російських військ
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про масштабне переміщення російських військ через місто 13 жовтня
Про це він розповів на своєму Telegram-каналі.
"Знову зафіксовано понад 20 вантажівок організованими двома колонами маршрутом Росія - Новоазовськ - Маріуполь - Нікольск - Розівсько-Пологівська агломерація або Времівський напрямок", - написав він.
За його словами, відсутність тактичних позначень на військовій техніці свідчить про підготовку росіянами нової наступальної операції.
"Можете тепер побачити на власні очі відсутність тактичних маркувань на вантажівках, що доводить про підготовку нової наступальної операції, місце якої росіяни не визначили досі. Це буде залежати від готовності наших Сил Оборони", - додав Андрющенко.
-
11 жовтня окупанти в Маріупольському порту перешвартували балкер біля елеватора, де можливе пряме завантаження з вагонів. До того дві доби поспіль його вантажили металевим вантажем.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.02 Купівля 41.02Продаж 41.49
- EUR Купівля 44.89Продаж 45.57
- Актуальне
- Важливе