"Все менше можливостей для штурмів": Гуменюк розповіла, що росіян давно не ротували в Кринках
Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, полковник Наталя Гуменюк повідомила, що в Кринках ворог продовжує м'ясні штурми без застосування бронетехніки
Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".
"По-перше, довіряйте перевіреним джерелам. Росіяни теж починають до цього заклику дослухатися. Ворог дійсно побачив, що звіт Шойгу щодо Кринків, який пролунав у Кремлі, не відповідає географічним подробицям цієї території. Після його переможного звіту окупанти продовжили штурмувати не самі себе, а наші позиції. І за минулу добу спромоглися лише на один штурм тому, що не назбирали більше ентузіастів, готових піти й не повернутися", - зауважила Гуменюк.
За словами начальниці Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня, противник продовжує м'ясні штурми без застосування бронетехніки в Кринках.
"Бачимо, що через неможливість зараз провести ротацію підрозділів, у них залишається все менше можливостей проводити штурмові дії. Отже, чекаємо наступну ротацію. Як правило, коли вони її здійснюють, то ті, хто ще не бував у цих штурмах можуть спромогтися на більшу кількість. Ми готові відбивати позиції й працюємо над розширенням плацдарму", - наголосила Гуменюк.
- Головнокомандувач збройних сил Великої Британії адмірал Тоні Радакін припускає, що Україна відчуватиме дефіцит боєприпасів та перебуватиме у невигідному становищі ще декілька місяців.
- Протягом минулої доби на фронті відбулося 102 бойових зіткнення. Натомість українські сили відбили атаки ворога на 7 напрямках та знищили 1060 окупантів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.2 Купівля 38.2Продаж 38.75
- EUR Купівля 41.35Продаж 42.16
- Актуальне
- Важливе