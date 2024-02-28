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Війна з Росією: хроніка
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"Все менше можливостей для штурмів": Гуменюк розповіла, що росіян давно не ротували в Кринках

28 лютого, 2024 середа
08:25
Війна з Росією Карта бойових дій Херсон

Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, полковник Наталя Гуменюк повідомила, що в Кринках ворог продовжує м'ясні штурми без застосування бронетехніки

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"По-перше, довіряйте перевіреним джерелам. Росіяни теж починають до цього заклику дослухатися. Ворог дійсно побачив, що звіт Шойгу щодо Кринків, який пролунав у Кремлі, не відповідає географічним подробицям цієї території. Після його переможного звіту окупанти продовжили штурмувати не самі себе, а наші позиції. І за минулу добу спромоглися лише на один штурм тому, що не назбирали більше ентузіастів, готових піти й не повернутися", - зауважила Гуменюк.

За словами начальниці Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня, противник продовжує м'ясні штурми без застосування бронетехніки в Кринках.

"Бачимо, що через неможливість зараз провести ротацію підрозділів, у них залишається все менше можливостей проводити штурмові дії. Отже, чекаємо наступну ротацію. Як правило, коли вони її здійснюють, то ті, хто ще не бував у цих штурмах можуть спромогтися на більшу кількість. Ми готові відбивати позиції й працюємо над розширенням плацдарму", - наголосила Гуменюк. 

  • Головнокомандувач збройних сил Великої Британії адмірал Тоні Радакін припускає, що Україна відчуватиме дефіцит боєприпасів та перебуватиме у невигідному становищі ще декілька місяців.
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Теги:
Новини
російська армія
ЗСУ
Херсонщина
Сергій Шойгу
Військові новини
втрати окупантів
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