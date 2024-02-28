"Все менше можливостей для штурмів": Гуменюк розповіла, що росіян давно не ротували в Кринках

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"По-перше, довіряйте перевіреним джерелам. Росіяни теж починають до цього заклику дослухатися. Ворог дійсно побачив, що звіт Шойгу щодо Кринків, який пролунав у Кремлі, не відповідає географічним подробицям цієї території. Після його переможного звіту окупанти продовжили штурмувати не самі себе, а наші позиції. І за минулу добу спромоглися лише на один штурм тому, що не назбирали більше ентузіастів, готових піти й не повернутися", - зауважила Гуменюк.

За словами начальниці Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня, противник продовжує м'ясні штурми без застосування бронетехніки в Кринках.

"Бачимо, що через неможливість зараз провести ротацію підрозділів, у них залишається все менше можливостей проводити штурмові дії. Отже, чекаємо наступну ротацію. Як правило, коли вони її здійснюють, то ті, хто ще не бував у цих штурмах можуть спромогтися на більшу кількість. Ми готові відбивати позиції й працюємо над розширенням плацдарму", - наголосила Гуменюк.