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Війна з Росією: хроніка
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ЗСУ відбили 33 атаки на Новопавлівському напрямку, на фронті відбулося 102 боєзіткнення

28 лютого, 2024 середа
07:08
Війна з Росією втрати ворога

Протягом минулої доби на фронті відбулося 102 бойових зіткнення. Натомість українські сили відбили атаки ворога на 7 напрямках, найбільше - на Новопавлівському

Про це 28 лютого повідомляє Генштаб ЗСУ. 

У зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 13 атак противника в районах населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 11 ворожих атак в районах населених пунктів Терни та Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 11 атак противника в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 25 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та західніше Побєди Донецької області, де ворог, 29 разів намагався прорвати оборону наших військ, також відбито ще 4 атаки противника в районах південніше Вугледара, Старомайорського та Урожайного Донецької області.

На Оріхівському напрямку Силами оборони відбито 8 атак противника в районах населених пунктів Малинівка та Роботине Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 1 безуспішний штурм позицій наших військ на лівобережжі Дніпра.

Армія РФ завдала 8 ракетних та 75 авіаційних ударів по Україні

Протягом минулої доби відбулося 102 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 141 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

Наприкінці минулої доби, російські окупанти атакували Україну, застосувавши 10 БПЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 10 БПЛА було знищено.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Чернацьке, Чуйківка, Храпівщина, Грабовське, Юнаківка, Пустогород Сумської області; Бологівка, Іванівка, Берестове Харківської області; Виїмка, Веселе, Богданівка, Дружба, Новоселівка Перша, Первомайське, Курахове, Красногорівка, Новомихайлівка, Водяне, Старомайорське та Урожайне Донецької області; Левадне, Мала Токмачка, Оріхів, Роботине Запорізької області; Молодіжне Херсонської області.

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Сили оборони знищили два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та 4 розвідувальних БПЛА ворога

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 15 районах зосередження особового складу противника. Також підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено 2 винищувачі-бомбардувальники Су-34 та 4 розвідувальних БПЛА.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 4 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 2 артилерійських засобах, 1 засобу протиповітряної оборони та 2 радіолокаційних станціях противника.

  • Аналітики припускають, що російські окупанти не припиняють наступ на Авдіївському напрямку для того, щоб позбавити українські сили перепочинку, який дозволив би Україні створити міцнішу лінію оборони.
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