Все менше й менше спокійних ночей в окупантів, - Зеленський

Про це йдеться у відеозверненні Володимира Зеленського.

За словами Зеленського, 6 січня він провів наради з оборонним блоком уряду – це Мінстратегпром, міністр оборони, команди міністерств.

"Ключове – це забезпечення наших воїнів озброєнням і військовою технікою. Стале постачання, стале виробництво із чіткою тенденцією на збільшення нашого виробництва і снарядів, і техніки – в Україні й разом із партнерами. Працюємо максимально, щоб цього року наші Сили оборони й безпеки могли базуватись у значній частині своїх дій саме на нашому, українському виробництві", - йдеться у заяві Володимира Зеленського.

Президент наголошує: все менше й менше спокійних ночей в окупантів.

"І щоб ворог це відчував – реальну силу української зброї. Зараз уже формується таке відчуття. Є й багато влучних речей, зроблених саме українською зброєю. І все менше й менше спокійних ночей в окупантів. А має стати нашої, української сили ще в рази більше. І це буде. На кожен прояв російського терору, на кожну спробу Росії збільшити свій тиск на нашу державу, на наших людей, на наші позиції буде наша адекватна відповідь", - сказав Зеленський.