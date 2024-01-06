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Все менше й менше спокійних ночей в окупантів, - Зеленський

6 січня, 2024 субота
23:18
Війна з Росією Зеленський з Залужним

Президент Володимир Зеленський заявив про кроки, які робить влада, щоб російські терористи відчули реальну силу української зброї

Про це йдеться у відеозверненні Володимира Зеленського.

За словами Зеленського, 6 січня він провів наради з оборонним блоком уряду – це Мінстратегпром, міністр оборони, команди міністерств.

"Ключове – це забезпечення наших воїнів озброєнням і військовою технікою. Стале постачання, стале виробництво із чіткою тенденцією на збільшення нашого виробництва і снарядів, і техніки – в Україні й разом із партнерами. Працюємо максимально, щоб цього року наші Сили оборони й безпеки могли базуватись у значній частині своїх дій саме на нашому, українському виробництві", - йдеться у заяві Володимира Зеленського.

Президент наголошує: все менше й менше спокійних ночей в окупантів.

"І щоб ворог це відчував – реальну силу української зброї. Зараз уже формується таке відчуття. Є й багато влучних речей, зроблених саме українською зброєю. І все менше й менше спокійних ночей в окупантів. А має стати нашої, української сили ще в рази більше. І це буде. На кожен прояв російського терору, на кожну спробу Росії збільшити свій тиск на нашу державу, на наших людей, на наші позиції буде наша адекватна відповідь", - сказав Зеленський.

  • 6 січня Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів пришвидшити створення правової бази для використання 300 млрд доларів заморожених російських активів на підтримку України.
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