Все менше й менше спокійних ночей в окупантів, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив про кроки, які робить влада, щоб російські терористи відчули реальну силу української зброї
Про це йдеться у відеозверненні Володимира Зеленського.
За словами Зеленського, 6 січня він провів наради з оборонним блоком уряду – це Мінстратегпром, міністр оборони, команди міністерств.
"Ключове – це забезпечення наших воїнів озброєнням і військовою технікою. Стале постачання, стале виробництво із чіткою тенденцією на збільшення нашого виробництва і снарядів, і техніки – в Україні й разом із партнерами. Працюємо максимально, щоб цього року наші Сили оборони й безпеки могли базуватись у значній частині своїх дій саме на нашому, українському виробництві", - йдеться у заяві Володимира Зеленського.
Президент наголошує: все менше й менше спокійних ночей в окупантів.
"І щоб ворог це відчував – реальну силу української зброї. Зараз уже формується таке відчуття. Є й багато влучних речей, зроблених саме українською зброєю. І все менше й менше спокійних ночей в окупантів. А має стати нашої, української сили ще в рази більше. І це буде. На кожен прояв російського терору, на кожну спробу Росії збільшити свій тиск на нашу державу, на наших людей, на наші позиції буде наша адекватна відповідь", - сказав Зеленський.
- 6 січня Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів пришвидшити створення правової бази для використання 300 млрд доларів заморожених російських активів на підтримку України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.27 Купівля 38.27Продаж 39.12
- EUR Купівля 41.85Продаж 43.02
- Актуальне
- Важливе