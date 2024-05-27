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"Встановлено похвилинний розвиток подій": у ДБР розповіли деталі розслідування за фактом прориву росіян на Харківщині

27 травня, 2024 понедiлок
16:06
Війна з Росією

Державне бюро розслідувань досліджує обставини прориву російськими військовими державного кордону в Харківській області, призначено низку важливих експертиз

Зміст

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.  

Досудове розслідування почали за фактом прориву 10 травня 2024 року кордону в Харківській області військами Російської Федерації. Попередня кваліфікація – самовільне залишення поля бою та недбале ставлення до військової служби (ст. 429, ч. 4 ст. 425 КК України). 

У межах досудового розслідування ДБР перевіряє рівень забезпечення й укомплектування особовим складом частин ЗСУ, зведення фортифікаційних споруд, взаємодію між військовими підрозділами тощо. Також триває перевірка дій керівництва усіх ланок в регіоні в процесі наступальних дій противника, до та після них, досліджують можливі факти безпідставного залишення бойових позицій підрозділами ЗСУ. 

"Наразі вже встановлений похвилинний розвиток подій. Призначено низку важливих експертиз, які планується завершити найближчим часом", – зазначили в ДБР. І додали, що процесуальні дії проводять з урахуванням реальної ситуації в місцях дислокацій підрозділів і без шкоди для виконання ними бойових завдань. 

"Зважаючи на резонансність провадження, до розслідування залучені кращі слідчі та керівництво Головного слідчого управління ДБР, відбувається щільна взаємодія з оперативними підрозділами СБУ. А також – повна комунікація і підтримка з боку Генерального штабу ЗСУ, ОТУ "Харків" та ОСУВ "Хортиця", – наголосили в ДБР. 

  • Раніше про те, що ДБР розслідує недбале ставлення до служби, яке призвело до прориву російських військ на Харківщині, стало відомо з ухвали суду. Серед фігурантів – командири 125-ї бригади тероборони
Теги:
військові
ЗСУ
ДБР
Харківщина
Військові новини
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