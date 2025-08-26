Встановлюють комплекс "Панцир": "Атеш" розповів, як росіяни намагаються захистити завод із виробництва "шахедів" в Алабузі

Про це пише партизанський рух "Атеш".

"Кремль намагається врятувати завод в Алабузі від українських дронів. Агенти руху "Атеш" з числа співробітників заводу в Алабузі повідомили про будівництво вишки з модулем "Панцир" поруч з підприємством з виробництва дронів-камікадзе Shahed-136", – йдеться в повідомленні.

Партизани підкреслюють: такі дії окупантів свідчать про серйозну шкоду від ударів українських БПЛА.

"Але правда в тому, що жодні імпровізовані вежі та "Панцирі" не здатні врятувати завод від нових атак. Щодня виробництво перебуває під загрозою, а разом з ним і вся логістика поставок дронів, якими Москва веде терор проти мирного населення України", – додає "Атеш".