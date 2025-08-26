Встановлюють комплекс "Панцир": "Атеш" розповів, як росіяни намагаються захистити завод із виробництва "шахедів" в Алабузі
Росіяни на території особливої економічної зони Алабуга будують вишку з модулем ЗРГК Панцир, аби захистити підприємство з виробництва "шахедів", які потім атакують Україну
Про це пише партизанський рух "Атеш".
"Кремль намагається врятувати завод в Алабузі від українських дронів. Агенти руху "Атеш" з числа співробітників заводу в Алабузі повідомили про будівництво вишки з модулем "Панцир" поруч з підприємством з виробництва дронів-камікадзе Shahed-136", – йдеться в повідомленні.
Партизани підкреслюють: такі дії окупантів свідчать про серйозну шкоду від ударів українських БПЛА.
"Але правда в тому, що жодні імпровізовані вежі та "Панцирі" не здатні врятувати завод від нових атак. Щодня виробництво перебуває під загрозою, а разом з ним і вся логістика поставок дронів, якими Москва веде терор проти мирного населення України", – додає "Атеш".
- Наприкінці липня СNN писав, що супутникові знімки показують різке прискорення будівництва на заводі Алабуга на півдні Росії, де виробляють безпілотники типу Shahed.
- 25 серпня міністерство у справах жінок при президенті Південно-Африканської республіки застерегло громадянок від прийняття пропозицій роботи в Росії на тлі інформації про розширення будівництва заводу з виробництва БПЛА в Алабузі.
