Вступ країн, наших партнерів, у цю війну - питання часу, - Безсмертний

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Я переконаний у тому, що час - єдиний на сьогодні бар'єр у цьому відношенні. Я вже казав, вступ країн, про який ми говоримо, наших партнерів у цю війну, це питання часу, яке пов'язано з тим, що демократія цивілізованого світу має свої механізми прийняття рішень і вступу в дію, у тому числі й ці літаки. Я вже не кажу, про сервісну систему. Зверніть увагу, за нинішньою розмовою про літаки, там у глибині йде розмова про танки Abrams і так далі. Як вона зараз ведеться? Ми дали українцям бронетехніку, але ж ми не дали їм сервісу, не дали систему обслуговування, тому з обох боків зараз ведеться така технологічна дискусія", - зазначив дипломат.

На його думку, нічого і ніяк, навіть у малюсінькій дозі не веде до того, що може з'явитися питання переговорів. Причому у нинішній ситуації запущена воєнно-промислова економіка Росії, ніби показує їм, що це їхній порятунок, а насправді це погибель Росії.

"А світ на сьогодні до цього придивляється і дивиться на московського фюрера як на клоуна. Він думав, що на економічному злеті й на тих зв'язках, які у нього виникли зі світом, йому не вдасться протиставити себе всьому світу і проскочити цей період, але зараз все навпаки. Зараз світ все більше й більше групується навколо України. Потенціал втягування сил у цю війну зростає, технології зростають, відтак, де тут задній хід. Я намагаюся навіть перейти, умовно кажучи, на сторону тих, хто каже, що це можливо", - резюмував Роман Безсмертний.