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"Втрачена для України": експертка Кримського інституту досліджень розповіла про зруйновану РФ частину Херсонесу

Марина Клюєва
15 серпня, 2024 четвер
14:35
Війна з Росією

Експертка Кримського інституту стратегічних досліджень Ельміра Аблялімова розповіла про те, яка частина Херсонесу у тимчасово окупованому Криму була знищена Росією

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Таку думку вони висловила у етері Еспресо.

"Росія безцеремонно збагачує та облагороджує свою культуру, свою історію чужими здобутками. І Херсонец це історія про це, коли вони намагаються побудувати такий нібито "шляхетний" зв’язок між Візантією, Володимиром та Росією. Тому, дійсно, ми бачимо використання об’єктів у політичній ідеології, археологічні розкопки, які ми спостерігаємо протягом цих 10 років мають неймовірний масштаб, не тільки по Криму, до речі. Такі розкопки проводились і на сході України, на Донеччині, на Луганщині, але ми не були настільки поінформовані", - зазначила експертка.

Ельміра Аблялімова розповіла, що 6 російських груп археологів проводили розкопки на території заповідника.

"Найбільша частина, яка піддалась знищенню, це якраз територія всесвітньої пам’ятки ЮНЕСКО, яка називається “Античне місто Херсонес та його хора”, а Херсонес Таврійський - це назва заповідника, який опікувався цією пам’яткою до 14 року. Найбільша частина, яка була піддана руйнуванню і археологічним дослідження - це якраз південне передмістя Херсонесу, південний Некрополь, там наші монітори зафіксували роботу більше 6 груп археологів російських, які продовжували свою роботу, на жаль, на сьогоднішній день поки публікацій щодо результатів цих досліджень не спостерігаємо і можна сказати, що саме ця частина втрачена для України, для нашої науки, для нашої історії", - розповіла вона.

Експертка зауважила, що росіяни перетворюють заповідник на релігійну установу.

"Найцікавіше те, що саме ця частина була найдовше заселена, тобто з точки зору вивчення цієї пам’ятки, вона була досить цікавою. Це історія про привласнення чужих здобутків і побудову таких зв’язків між Візантією, Росією, Володимиром. І була, до речі, ідея у Російської православної церкви, і вона і є на сьогоднішній день - організувати монастир на території пам’ятки і ще десь в 17-у році вони хотіли утримати більш ніж 2 десятки приміщень на території заповідника, і мені здається, на сьогоднішній день ідея ця не вмерла, вона продовжує своє існування. Заповідник перетворюється на релігійну установу, атрікційну установу, яка служить політичній ідеології", - додала Ельміра Аблялімова.

  • 2 серпня стало відомо, що через незаконне будівництво, яке росіяни ведуть на території Херсонесу Таврійського, Мінкульт ініціював консультації з секретаріатом комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Теги:
Україна
Росія
Крим
окуповані території
окупанти
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