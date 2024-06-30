Ввечері 29 червня росіяни обстріляли Селидове на Донеччині й пошкодили шахту
29 червня о 22:25 російські окупанти обстріляли Селидове Донецької області, внаслідок чого пошкоджено шахту
Про це повідомляє Селидівська міськрада.
"29 червня приблизно о 22:25 російські війська обстріляли м. Селидове. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено (деякі зруйновано) виробничі приміщення шахти", - йдеться у повідомленні.
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