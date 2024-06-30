Ввечері 29 червня росіяни обстріляли Селидове на Донеччині й пошкодили шахту

"Кава по-мадярськи", або Чому забаганки Орбана злиють в унітаз?

Уже три тижні затримують виплати для внутрішніх переселенців, - голова Асоціації молодих ВПО України

Тільки одна з 96 установок для забезпечення електроенергії та тепла від USAID була встановлена, - голова Спілки споживачів комунальних послуг