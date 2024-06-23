РФ скинула авіабомби на Селидове: 5 поранених, з них двоє - діти

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Зазначається, що о 17:05 Росія завдала удару по місту двома авіабомбами, ймовірно, УМПБ Д-30СН.

"В епіцентрі ураження опинилися жителі приватного сектору. Від ворожої атаки отримала поранення родина: 53-річна мати й 54-річний батько, а також їхній син 10 років. Дитина наразі перебуває у важкому стані", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними прокурорів, поранення отримали 31-річний чоловік та хлопчик 13 років. Також пошкоджено щонайменше 30 житлових будинків та автомобілі.