"Введення західних контингентів на українську територію означає анексію": російські фейки за 6 березня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які російський ворог продукував 6 березня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 6 березня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Проросійський TG-канал "Сплетница" написав: "Українцям не варто обнадіюватися заявами про готовність країн НАТО надіслати свої війська "на допомогу". Адже введення західних контингентів на українську територію означає її анексію. Ці варіанти опрацьовуються, зокрема, з Польщею та Румунією…".
Фейк: Ворожий TG-канал "Медведь" написав: "Вулицю Чайковського у Києві перейменують на вулицю Вікторії Нуланд. Такий наказ підписав Кличко".
Фейк: X-акаунт "Денис Днепр" поширив повідомлення: "Зайшов я на карти Google і побачив цілий не розбомблений Маріуполь".
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