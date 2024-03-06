"Введення західних контингентів на українську територію означає анексію": російські фейки за 6 березня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 6 березня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Проросійський TG-канал "Сплетница" написав: "Українцям не варто обнадіюватися заявами про готовність країн НАТО надіслати свої війська "на допомогу". Адже введення західних контингентів на українську територію означає її анексію. Ці варіанти опрацьовуються, зокрема, з Польщею та Румунією…".

Фейк: Ворожий TG-канал "Медведь" написав: "Вулицю Чайковського у Києві перейменують на вулицю Вікторії Нуланд. Такий наказ підписав Кличко".

Фейк: X-акаунт "Денис Днепр" поширив повідомлення: "Зайшов я на карти Google і побачив цілий не розбомблений Маріуполь".