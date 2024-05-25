Вже ініціатива в наших руках: офіцер Нацгвардії Литвин про ситуацію на півночі Харківщини
Віталій Литвин, офіцер відділення розвідки бригади "Рубіж" Нацгвардії, зазначив, що біля населеного пункту Липці ситуація стабілізувалася і наші підрозділи проводять покращення свого тактичного становища
Про це він розповів в етері Еспресо.
"На Харківському напрямку наш підрозділ дуже ефективно стримував наступальні дії ворога в районі населеного пункту Липці. Зараз на цьому напрямку ситуація стабілізувалася і наші підрозділи проводять покращення свого тактичного становища. Тобто вже ініціатива в наших руках. Бійці бригади "Рубіж" зараз проводять штурмові дії та покращують своє становище", - зауважив офіцер відділення розвідки бригади "Рубіж" Нацгвардії.
За його словами, на Лиманському напрямку противник постійно здійснює велику кількість артилерійських обстрілів, при штурмових діях застосовує багато як техніки, так і особового складу. За сьогодні 25 травня також відбувалися бойові зіткнення, деякі бої тривають і дотепер.
"Загарбники будуть тримати позиції на Харківському напрямку попри втрати, доки не закінчаться резерви їхніх бригад, які вони там застосовують. Можна сказати, що у них не дуже обмежений ліміт боєприпасів. Вони зараз розуміють, що їм вдалося ефективно відтягнути наші сили, які ми й надалі там тримаємо. Противник використовує тактику щодо розтягнення наших сил на Харківщині. Надалі він буде тримати там деякі свої сили, якщо не відкриє нові фронти десь на Сумщині", - резюмував Віталій Литвин.
- За оперативними даними Генштабу станом на 10 ранку 24 травня, на Харківському напрямку росіяни тричі намагалися штурмувати позиції ЗСУ, тривали бої у Глибокому та Вовчанську.
- Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони взяли під вогневий контроль прикордоння Харківської області.
- Також представник головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ полковник Ігор Прохоренко заявив, що на Харківському напрямку росіяни ведуть наступальні операції, метою яких є створення буферної зони, проте наразі ворога зупинили, а ситуація контрольована.
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