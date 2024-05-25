Вже ініціатива в наших руках: офіцер Нацгвардії Литвин про ситуацію на півночі Харківщини

Про це він розповів в етері Еспресо.

"На Харківському напрямку наш підрозділ дуже ефективно стримував наступальні дії ворога в районі населеного пункту Липці. Зараз на цьому напрямку ситуація стабілізувалася і наші підрозділи проводять покращення свого тактичного становища. Тобто вже ініціатива в наших руках. Бійці бригади "Рубіж" зараз проводять штурмові дії та покращують своє становище", - зауважив офіцер відділення розвідки бригади "Рубіж" Нацгвардії.

За його словами, на Лиманському напрямку противник постійно здійснює велику кількість артилерійських обстрілів, при штурмових діях застосовує багато як техніки, так і особового складу. За сьогодні 25 травня також відбувалися бойові зіткнення, деякі бої тривають і дотепер.

"Загарбники будуть тримати позиції на Харківському напрямку попри втрати, доки не закінчаться резерви їхніх бригад, які вони там застосовують. Можна сказати, що у них не дуже обмежений ліміт боєприпасів. Вони зараз розуміють, що їм вдалося ефективно відтягнути наші сили, які ми й надалі там тримаємо. Противник використовує тактику щодо розтягнення наших сил на Харківщині. Надалі він буде тримати там деякі свої сили, якщо не відкриє нові фронти десь на Сумщині", - резюмував Віталій Литвин.