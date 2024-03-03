"Вже ніхто не буде заперечувати": аналітик Їжак назвав умову відновлення ядерної зброї в Україні

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Я гадаю, що як тільки Росія наважиться використати ядерну зброю, то звичайно Україна змушена буде відновити ядерний статус. Адже вже ніхто з партнерів нам не буде вказувати, як захистити себе, якщо всі запевнення щодо гарантій не будуть працювати. Втім, є й інші способи долучитись до ядерних держав. Зокрема, сьогодні ведуться дискусії в Європі. Там говорять про участь неядерних держав у застосуванні ядерної зброї під час війні. Тобто, німецькі, нідерландські, бельгійські й інші пілоти готуються до завдань з застосуванням американської ядерної зброї", - пояснив Їжак.

Аналітик вважає, що розміщення ядерної зброї на території України є цілком реальним сценарієм розвитку подій

"Сьогодні виникає питання щодо американської ядерної зброї в Європі. Зараз невідомо чи продовжують вони розміщувати таке озброєння в країнах Європи. Раніше подібна опція існувала для британської ядерної зброї. Зараз, відверто кажучи, виникає відчуття дефіциту тактичної ядерної зброї в Європі, яка може бути основою для солідарності НАТО. Втім, на мою думку, все дуже кардинально зміниться, якщо Росія наважиться на використання ядерної зброї. Сьогодні дивно чути про розміщення такого озброєння в Україні, але все може змінитись дуже швидко", - додав він.