Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "Вже ніхто не буде заперечувати": аналітик Їжак назвав умову відновлення ядерної зброї в Україні
Ексклюзив

"Вже ніхто не буде заперечувати": аналітик Їжак назвав умову відновлення ядерної зброї в Україні

3 березня, 2024 неділя
11:17
Війна з Росією

Аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак вважає, що Україна змушена буде відновлювати ядерний статус, якщо Росія наважиться використати зброю масового знищення

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Я гадаю, що як тільки Росія наважиться використати ядерну зброю, то звичайно Україна змушена буде відновити ядерний статус. Адже вже ніхто з партнерів нам не буде вказувати, як захистити себе, якщо всі запевнення щодо гарантій не будуть працювати. Втім, є й інші способи долучитись до ядерних держав. Зокрема, сьогодні ведуться дискусії в Європі. Там говорять про участь неядерних держав у застосуванні ядерної зброї під час війні. Тобто, німецькі, нідерландські, бельгійські й інші пілоти готуються до завдань з застосуванням американської ядерної зброї", - пояснив Їжак.

Аналітик вважає, що розміщення ядерної зброї на території України є цілком реальним сценарієм розвитку подій

"Сьогодні виникає питання щодо американської ядерної зброї в Європі. Зараз невідомо чи продовжують вони розміщувати таке озброєння в країнах Європи. Раніше подібна опція існувала для британської ядерної зброї. Зараз, відверто кажучи, виникає відчуття дефіциту тактичної ядерної зброї в Європі, яка може бути основою для солідарності НАТО. Втім, на мою думку, все дуже кардинально зміниться, якщо Росія наважиться на використання ядерної зброї. Сьогодні дивно чути про розміщення такого озброєння в Україні, але все може змінитись дуже швидко", - додав він.

Теги:
Україна
Росія
ядерна зброя
НАТО
США
ядерна війна
Росія-НАТО
ядерна бомба
Росія - США
Читайте також:
Вибух на підстанції
2 березня, 2024 субота
У російському Єкатеринбурзі вибухнула підстанція, що живить три оборонні гіганти
ЗСУ, мобілізація
1 березня, 2024 п'ятниця
У комітеті Ради назвали терміни, коли можуть ухвалити новий закон про мобілізацію
Такер Карлсон
28 лютого, 2024 середа
"Американці відповідальні за те, що українців витягують з парків у Києві і відправляють на смерть": добірка фейків та маніпуляцій світових ЗМІ за 28 лютого
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.01
    Купівля 38.01
    Продаж 38.55
  • EUR
    Купівля 41.09
    Продаж 41.93
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
3 березня
12:04
OPINION
Михайло Басараб
У сучасному світі досить багато чемберленів і деладьє...
12:00
прем'єр Пакистану Шехбаз Шаріф
Новим прем'єром Пакистану обрано Шехбаза Шаріфа, опоненти заявляють про фальсифікацію виборів
11:55
ЗСУ
Кабмін виділив 1,3 млрд грн на будівництво фортифікаційних споруд на Запорізькому напрямку
11:30
Окупанти, Херсон, Херсонщина
"Українські держслужбовці евакуюються з Херсону перед наступом РФ": ворог поширює фейк
11:14
Оновлено
Окупанти вночі і зранку обстріляли Донеччину: у Мирнограді і Покровську є постраждалі
11:00
Інтерв’ю
Стів Капус
Президент Радіо Свобода Стів Капус про свободу слова в Україні та як журналістиці вижити в епоху постправди
10:56
Пакистан, сильні дощі
У Пакистані стались обвалення будинків і зсуви ґрунту через сильні дощі: щонайменше 29 людей загинули, 50 постраждали
10:44
Монобанк
У роботі monobank стався технічний збій
10:30
Марта Костюк
Українська тенісистка Костюк обіграла п'яту ракетку світу у півфіналі турніру WTA 500
10:28
Оновлено
Удар по 9-поверхівці в Одесі
Удар по 9-поверхівці в Одесі в ніч на 2 березня: кількість загиблих зросла до 10, серед них троє дітей
10:21
Ексклюзив
Донеччина, Авдіївка, Желанне
Військовий експерт Попович пояснив, чому окупанти активізувались саме на Авдіївському напрямку
10:13
обстріл
РФ обстріляла село в Куп'янському районі: поранено літнього чоловіка
10:07
Ексклюзив
Проводяться заходи для оборони та недопущення захоплення ворогом Часового Яру, - заступник командира батальйону ударних БпАК Маляревич
10:03
Лі Хуей
Китай і РФ заявили про неможливість обговорення врегулювання ситуації в Україні без участі Москви
10:00
OPINION
Мирослав Гай
Про Майдан 100500
09:28
Польські фермери зрозуміли, що спецслужби РФ використовують їхній протест для розпалювання ворожнечі, - Мінекономіки
09:13
Ємен, хусити
Італійські військові збили безпілотник хуситів у Червоному морі
09:05
Президент України Володимир Зеленський
Україна готується до дезінформаційної атаки Кремля проти Зеленського, - Bloomberg
08:40
в Червоному морі затонуло судно
Затонуле британське судно після атаки хуситів у Червоному морі становить екологічну небезпеку
08:33
Німеччина проведе розслідування після витоку запису розмови офіцерів про стратегію війни в Україні
08:20
Чорне море, Крим
Окупанти у Криму намагаються ввести в оману українську розвідку: бояться нових ударів, - ISW
08:14
Ракета
Вночі РФ обстріляла Дніпро та область: виникла пожежа, пошкоджено приватні будинки
08:10
літак рф
Росіяни готові ризикувати втратами авіації заради просування на Авдіївському напрямку, - ISW
08:05
OPINION
Віктор Шлінчак
Макрон підіймає ставки
07:40
Дональд Трамп
Трамп переміг на республіканських кокусах у трьох штатах
07:24
безпілотник, дрон
У Росії заявили про атаку майже 40 дронів: збивали начебто над Кримом
07:16
Інфографіка
втрати окупантів
Літак, 35 артсистем і 1160 окупантів: Генштаб оновив втрати армії РФ за добу війни в Україні
01:58
Крістіан Шевченко
Син Шевченка мріє грати за збірну України, він намагається отримати громадянство
01:29
Снайпер ЗСУ
79 ОДШБр розгромила групу російської піхоти та бронетехніки, яка намагалась штурмувати Новомихайлівку
00:26
"Валенсія", Роман Яремчук, Ла Ліга
Матч "Валенсія" - "Реал" завершився внічию: Яремчук забив, а Лунін двічі пропустив
2024, субота
2 березня
23:50
Харків
"Харків братимуть у "кільце", жителі масово продають квартири": росіяни запустили новий фейк
23:15
Командувач повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук
"Welcome to hell, окупанти": командувач ПС заявив про чисте небо над сходом України
22:29
Віталій Буяльський, Динамо - Металіст 1925
"Динамо" через травму втратило свого ключового футболіста
21:48
ПВК Вагнер
Вагнерівці займаються підготовкою нових найманців з Куби і Непалу, яких РФ завезла в Україну
21:43
Оновлено
Біля порту Бронка у Петербурзі спрацювала ППО
Біля порту Бронка у Петербурзі спрацювала ППО
21:21
Ексклюзив
Угорщина - ЄС
Поки Польща не пропускає вантажі, Угорщина заповнює наші полиці в супермаркетах, - Портников
21:14
Герман фон Ейхгорн
Цей день в історії: війська України, Німеччини та Австрії спільно звільнили Київ від більшовиків
21:08
Андрій Шевченко
Шевченко заявив про дефіцит бюджету УАФ у 105 млн гривень
20:47
Фінляндія, Україна
"Кошти слід знайти негайно" : міністр оборони Фінляндії про закупівлю зброї та боєприпасів для України
20:40
Ексклюзив
Такер Карлсон
Карлсон заявив, що "нацизм" в Україні є нісенітницею й водночас повторив усі російські наративи, - дипломат Моцик
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV