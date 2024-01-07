Росія планує у 2024 році здійснити 7 пусків міжконтинентальних балістичних ракет
Російські ракетні війська стратегічного призначення планують провести сім пусків міжконтинентальних балістичних ракет у 2024 році
Про це повідомляє міністерство оборони Росії.
Зазначається, що за останні п'ять років російські війська провели понад 20 пусків міжконтинентальних балістичних ракет.
У міністерстві наголосили, що це було у рамках льотних випробувань перспективних ракетних комплексів та тренувань з управління збройними силами РФ.
- 1 вересня 2023 року російський стратегічний ракетний комплекс "Сармат" нібито поставили на бойове чергування. Він стріляє міжконтинентальною ракетою, що може нести ядерний заряд.
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