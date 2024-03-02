У РФ заявили про випробування балістичної ракети "Ярс": хочуть налякати Захід і змусити скоротити допомогу Україні, - ISW

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що 1 березня міністерство оборони Росії заявило про успішний навчально-бойовий пуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 "Ярс", оснащеної ракетою залпового наведення.

Крім того, російський президент Володимир Путін під час свого послання до федеральних зборів 29 лютого наголосив, що Росія володіє зброєю, яка може завдати удару по країнах Заходу.

Експерти ISW наголошують, що Кремль часто використовує ядерне брязкання , щоб вселити страх у західну аудиторію та послабити підтримку України країнами-союзниками.

На думку аналітиків, використання Росією ядерної зброї в Україні та за її межами малоймовірне.

Довідка. "Ярс" або РС-24 - це стратегічний комплекс, в основі якого йде твердопаливна міжконтинентальна балістична ракета. Його взяли на озброєння РФ у 2009 році. Комплекс оснащений головною частиною, що розділяється – від 3 до 6 бойових блоків залежно від модифікації, кожен з них може уражати свою ціль. Швидкість польоту ракети нібито – до 14 махів, а її вибухова потужність еквівалентна мільйону тонн.