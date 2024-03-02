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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією У РФ заявили про випробування балістичної ракети "Ярс": хочуть налякати Захід і змусити скоротити допомогу Україні, - ISW

У РФ заявили про випробування балістичної ракети "Ярс": хочуть налякати Захід і змусити скоротити допомогу Україні, - ISW

2 березня, 2024 субота
06:19
Війна з Росією

Росіяни здійснили випробування міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 "Ярс" для того, аби вселити страх у західну аудиторію і таким чином послабити підтримку України

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що 1 березня міністерство оборони Росії заявило про успішний навчально-бойовий пуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 "Ярс", оснащеної ракетою залпового наведення.

Крім того, російський президент Володимир Путін під час свого послання до федеральних зборів 29 лютого наголосив, що Росія володіє зброєю, яка може завдати удару по країнах Заходу. 

Експерти ISW наголошують, що Кремль часто використовує ядерне брязкання, щоб вселити страх у західну аудиторію та послабити підтримку України країнами-союзниками.

На думку аналітиків, використання Росією ядерної зброї в Україні та за її межами малоймовірне.

Довідка"Ярс" або РС-24 - це стратегічний комплекс, в основі якого йде твердопаливна міжконтинентальна балістична ракета. Його взяли на озброєння РФ у 2009 році. Комплекс оснащений головною частиною, що розділяється – від 3 до 6 бойових блоків залежно від модифікації, кожен з них може уражати свою ціль. Швидкість польоту ракети нібито – до 14 махів, а її вибухова потужність еквівалентна мільйону тонн. 

  • Напередодні повідомлялося, що російські ракетні війська стратегічного призначення планують провести сім пусків міжконтинентальних балістичних ракет у 2024 році.
Теги:
Світ
Росія
ядерна зброя
ядерна небезпека
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