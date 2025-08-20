"Я б спробував знайти інше місце": Туск виступив проти переговорів Зеленського і Путіна в Будапешті
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск поставив під сумнів правильність вибору Будапешту місцем зустрічі Володимира Зеленського і Володимира Путіна, нагадавши про Будапештський меморандум 1994 року, який не спрацював
Про це він написав у соцмережі X.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на інформацію, поширену в ЗМІ, згідно з якою високопосадовець адміністрації США заявив, що зустріч президента України Володимира Зеленського і російського диктатора Володимира Путіна може пройти в Угорщині.
Туск нагадав, що в 1994 році Україна, Росія, США і Велика Британія вже укладали у Будапешті меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Утім ця угода не спрацювала.
"Будапешт? Не всі це можуть пам'ятати, але в 1994 році Україна вже отримала гарантії територіальної цілісності від США, Росії та Великої Британії. У Будапешті. Можливо, я забобонний, але цього разу я б спробував знайти інше місце", - написав премʼєр Польщі.
- 18 серпня президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому, де його зустрів очільник США Дональд Трамп. Лідери спершу провели двосторонню зустріч в Овальному кабінеті, а потім зустрілися з європейськими лідерами та генсеком НАТО. Далі переговори продовжилися в іншому форматі. Головні тези зустрічі читайте у новині.
- За результатами перемовин Трамп заявив, що розпочав підготовку до зустрічі між Зеленським та Путіним.
- За словами канцлера Німеччини, місце проведення зустрічі, на яку погодився Путін, ще не визначено.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.14 Купівля 41.14Продаж 41.61
- EUR Купівля 47.96Продаж 48.58
- Актуальне
- Важливе