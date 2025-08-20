"Я б спробував знайти інше місце": Туск виступив проти переговорів Зеленського і Путіна в Будапешті

Про це він написав у соцмережі X.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на інформацію, поширену в ЗМІ, згідно з якою високопосадовець адміністрації США заявив, що зустріч президента України Володимира Зеленського і російського диктатора Володимира Путіна може пройти в Угорщині.

Туск нагадав, що в 1994 році Україна, Росія, США і Велика Британія вже укладали у Будапешті меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Утім ця угода не спрацювала.

"Будапешт? Не всі це можуть пам'ятати, але в 1994 році Україна вже отримала гарантії територіальної цілісності від США, Росії та Великої Британії. У Будапешті. Можливо, я забобонний, але цього разу я б спробував знайти інше місце", - написав премʼєр Польщі.