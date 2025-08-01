"Я бачу ознаки серйозних змін не тільки в риториці, але й у діях": Рибачук про допомогу США Україні

Про це розповів в етері Еспресо політик Олег Рибачук.

"Я бачу ознаки серйозних змін не тільки в риториці, але й у діях з боку США. Вже два пакети проголосовані конгресом на суму приблизно $500 млн допомоги Україні на озброєння, ремонт. Сьогодні, 1 серпня, я прочитав, що зареєстрований законопроєкт про фінансування України по 2027 рік на $50 млрд. А з іншого боку, я читаю, що фінансовий комітет з асигнувань затвердив ще одну програму військової допомоги Україні майже на $1 млрд. І це нечувані речі, адже до цього адміністрація Трампа трималася політики, що вона взагалі не буде давати Україні жодної копійки", - прокоментував Олег Рибачук.

За його словами, Трамп зараз наголошує, що він не надає допомогу Україні, а продає. Однак паралельно з'являються і реєструються пакети допомоги, а це означає, що Трамп хоче продемонструвати Путіну, що на горизонті з'являються дуже серйозні "грозові хмари".

"Щодо санкцій, то улюблена гра Трампа – тарифи. Але це вторинні санкції, які направлені не на саму Росію, а на такі країни, наприклад, як Індія, яка отримала 25% тарифів. Представники індійського уряду вже виступили, сказавши, що розуміють, що це через закупівлю великих обсягів російської нафти та зброї. Індія третину свого експорту нафти бере з Росії. І зараз бачимо, що офіційні урядові заводи в Індії вже відмовилися від закупівлі нафти з РФ. Бачимо, що й приватні компанії переорієнтуються. Адже видобувачі нафти з Близького Сходу своїми пропозиціями готові заповнити цей вакуум", - зауважив політик.

На його думку, відмова Індії закуповувати російську нафту матиме серйозні наслідки для Росії, бо мінімум 15-20% надходжень від продажу нафти Росія мала саме від Індії.

"Далі на черзі стоїть банківська система. У США дуже добре вміють працювати з банківською системою. Американське розвідувальне агентство контролює всі електронні розрахунки. Ми живемо в електронному світі, тому будь-які банки не можуть уникнути цієї системи: транзакції, де є долар, відстежуються та фіксуються. Тому це теж дуже серйозно. А щодо зброї бачимо: Трамп затвердив такий підхід, що продає європейцям найсучаснішу зброю, які на власний розсуд передають її Україні. Трамп на це дав добро", - зазначив Рибачук.

