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Американські сенатори представили законопроєкт про допомогу Україні на понад $50 млрд

Катерина Ганжа
1 серпня, 2025 п'ятниця
10:31
Світ Конгрес США

Двопартійна пара сенаторів США представила законопроєкт, що передбачає виділення десятків мільярдів доларів допомоги Україні протягом наступних двох років

Зміст

Про це пише The Hill

Як зазначили у виданні, законопроєкт внесли сенаторки Джин Шахін та Ліза Мурковскі. Його загальна сума становить понад 50 мільярдів доларів.

Сенаторки подають свій законопроєкт як інструмент для тиску на російського диктатора Володимира Путіна з метою змусити його сісти за стіл переговорів – шляхом посилення військових спроможностей України для протистояння російським атакам. Він також встановлює запобіжники для захисту від дій виконавчої влади, що обмежують допомогу Україні.

Що передбачає законопроєкт? 

Зазначається, що документ передбачає мільярди доларів прямої військової допомоги Україні, але значна частина коштів призначена для інвестицій у військове виробництво у США. Також він пропонує нові механізми збору коштів на підтримку Києва.

Зокрема, йдеться про використання відсотків від заморожених російських активів у США для фінансування допомоги Україні; передачу Україні "конфіскованої" або "незаконної" зброї від недержавних суб'єктів або ж використання доходів від її продажу на закупівлю військової техніки; надання пріоритету американській військовій продукції для закупівлі союзниками США з подальшим відправленням в Україну.

Документ також регламентує угоду між Америкою та Україною щодо постачання корисних копалин і дасть змогу використовувати доходи від їхнього продажу на відшкодування витрат США на озброєння Києва.

Про які суми йдеться? 

Пряма підтримка військової допомоги Україні включає 30 мільярдів доларів до 2027 року та 3 мільярди доларів зовнішнього військового фінансування на наступні два бюджетні роки. Закон збільшує президентське право на виділення запасів зброї зі 100 мільйонів до 6 мільярдів доларів на рік, дозволяючи США безпосередньо постачати зброю зі своїх запасів Пентагону для України з подальшим відшкодуванням цих запасів.

Законопроєкт також передбачає виділення 600 мільйонів доларів на підтримку українських правоохоронних органів та антикорупційних програм. Ще 50 мільйонів доларів пропонується виділити на судове переслідування військових злочинців.

Окрім цього, Шахін і Мурковскі передбачають 1 мільярд доларів на тристоронню ініціативу з безпілотників – для досліджень, розробки і виробництва дронів спільно з Україною і Тайванем – щоб врахувати уроки боротьби України з Росією.

Також пропонується створення робочої групи для аналізу уроків війни в Україні, включно з сучасними доктринами ведення бойових дій і методами протидії дронам.

Позиція сенаторок 

"Цей міжпартійний законопроєкт – перемога для Америки. Він підтримує нашу оборонну промисловість, американських виробників і робітників, а також гарантує, що американські військові навчатимуться на досвіді українських інновацій на полі бою", - заявила Джин Шахін.

Своєю чергою Ліза Муровскі підкреслила, що документ підтверджує "прихильність як суверенітету України, так і національним інтересам Америки". 

  • 24 липня Державний департамент США схвалив потенційний продаж Україні обладнання для ППО на 180 млн доларів і засобів для обслуговування і обладнання самохідних гаубиць M109 на 150 млн доларів.
Теги:
Новини
Україна
Війна з Росією
США
допомога Україні
допомога США Україні
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