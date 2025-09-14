Я завжди намагаюсь шукати те, що об'єднує українців і поляків, - волонтер Вантух

Про це заявив ексдепутат міської ради Кракова і волонтер Лукаш Вантух у проєкті "Європейці" з Лесею Вакулюк на Еспресо.

"Знаєте, я так скажу: в кожному народі є відповідний відсоток людей мудрих і дурних. У мене також, зізнаюся, були такі ситуації в Україні, які були для мене неприємні", - сказав він.

Вантух розповів, що була така ситуація, коли він у Львові на вокзалі купував білети для знайомих і я розмовляв польською.

"До мене підійшов український солдат і почав верещати: "Ти, поляку, повертайся до Польщі" , але в більш грубій формі. А ми якраз привезли Starlink. У мене в машині були два Starlink. І цей солдат, я не знаю, у нього було якесь упередження, почав на мене кричати, верещати. Він був дуже агресивний щодо мене", - додав волонтер.

Він зазначив, що тоді підійшов українець, якого він взагалі не знав, і сказав: "Заспокойся, це наші друзі, залиш його".

"І зараз так, у мене є вибір: або сконцентруватися на всіх цих неприємних речах, що я поляк, що я розмовляю польською, що є українці, які не терплять поляків, може навіть ненавидять. Чи варто мені концентруватися на тих злих людях? Чи сконцентруватися на тих тисячах, бо я познайомився з тисячами українців в різних місцях, яких я вважаю чудовими людьми, людьми, які є волонтерами, які воюють, які були поранені. Тож, що я маю обрати? Чи маю втратити бажання? Я знаю людей, які їхали з допомогою в Україну, і, наприклад, провели 10 годин на кордоні, бо щось не сходилося в паперах. І вони говорять, що вони більше не поїдуть в Україну, зрештою, те, що відбувається на кордоні, це окрема тема. Але я завжди намагаюся шукати те, що нас об’єднує, а не те що нас розділяє", - підсумував волонтер.