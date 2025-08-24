Якби Європа та США не боялися, ця війна була б нами виграна, - офіцер ЗСУ Матяш
Ані Європа, ані США ні за яких умов свої війська не введуть на територію України, оскільки, вони бояться прямого протистояння з Росією
Таку думку в інтерв'ю на Еспресо висловив офіцер ЗСУ Олександр Матяш.
"Я вважаю, що іноземних військових на території України не буде. У нас є інтернаціональні легіони, в яких воюють, в більшості своїй - іспаномовні громадяни, які приїхали сюди заробити грошей.Я вважаю, що ані Європа, ані США на території України ні за яких умов свої війська не введуть. Вони бояться", - пояснив Матяш.
Офіцер переконаний, що якби Захід був би сміливіший і долучився до війни проти Росії, то Москва програла б цю війну. Навіть Китай не ризикнув би стати на бік РФ.
"Якби вони не боялись, ця війна була б вже виграна. Росія б втратила те, що має. Вони не хочуть долучатися до цієї війни. І я вважаю це стратегічною помилкою. Якби вони зараз всі гуртом долучилися, думаю, що ми виграли б цю війну. І Китай не був би готовий долучитися. І це було б дуже класним сигналом щодо Тайваню. А так, на мою думку, Китай атакує Тайвань, і Америка нічого не зробить. Знову ж таки, це моя думка", - додав він.
- Раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Росія перетворилася на довготривалу силу дестабілізації та становить потенційну загрозу для багатьох країн Європи.
- Напередодні ЗМІ писали, що у випадку ймовірної мирної угоди 10 європейських країн готові відправити своїх військових в Україну для гарантій безпеки.
