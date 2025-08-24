Якби Європа та США не боялися, ця війна була б нами виграна, - офіцер ЗСУ Матяш

Таку думку в інтерв'ю на Еспресо висловив офіцер ЗСУ Олександр Матяш.

"Я вважаю, що іноземних військових на території України не буде. У нас є інтернаціональні легіони, в яких воюють, в більшості своїй - іспаномовні громадяни, які приїхали сюди заробити грошей.Я вважаю, що ані Європа, ані США на території України ні за яких умов свої війська не введуть. Вони бояться", - пояснив Матяш.

Офіцер переконаний, що якби Захід був би сміливіший і долучився до війни проти Росії, то Москва програла б цю війну. Навіть Китай не ризикнув би стати на бік РФ.

"Якби вони не боялись, ця війна була б вже виграна. Росія б втратила те, що має. Вони не хочуть долучатися до цієї війни. І я вважаю це стратегічною помилкою. Якби вони зараз всі гуртом долучилися, думаю, що ми виграли б цю війну. І Китай не був би готовий долучитися. І це було б дуже класним сигналом щодо Тайваню. А так, на мою думку, Китай атакує Тайвань, і Америка нічого не зробить. Знову ж таки, це моя думка", - додав він.