"Путін – це людожер": Макрон заявив, що Росія назавжди стала дестабілізуючою силою та потенційною загрозою для Європи
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Росія перетворилася на довготривалу силу дестабілізації та становить потенційну загрозу для багатьох країн Європи
Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу LCI, яке цитує Le Figaro.
Макрон нагадав, що з 2007–2008 років очільник РФ Володимир Путін майже не виконував своїх обіцянок і постійно прагнув змінювати кордони заради посилення власної влади.
За його словами, нині Росія спрямувала близько 40% свого бюджету на озброєння та сформувала армію чисельністю понад 1,3 млн військових. Це, наголосив французький лідер, свідчить, що Москва не готова повернутися ані до миру, ані до відкритого демократичного устрою.
Макрон закликав європейців відмовитися від наївності у ставленні до Кремля. Він зазначив, що Путін діє як хижак.
"Це людожер біля наших дверей, який повинен продовжувати харчуватися заради власного виживання", - зазначив він.
Водночас президент Франції уточнив, що не йдеться про безпосередню загрозу нападу на його країну. Однак, підкреслив він, політика Росії створює постійний ризик для всієї Європи.
- Президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому, де його зустрів очільник США Дональд Трамп. Лідери спершу провели двосторонню зустріч в Овальному кабінеті, а потім зустрілися з європейськими лідерами та генсеком НАТО. Далі переговори продовжилися в іншому форматі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.14 Купівля 41.14Продаж 41.6
- EUR Купівля 47.98Продаж 48.61
- Актуальне
- Важливе