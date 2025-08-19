"Путін – це людожер": Макрон заявив, що Росія назавжди стала дестабілізуючою силою та потенційною загрозою для Європи

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу LCI, яке цитує Le Figaro.

Макрон нагадав, що з 2007–2008 років очільник РФ Володимир Путін майже не виконував своїх обіцянок і постійно прагнув змінювати кордони заради посилення власної влади.

За його словами, нині Росія спрямувала близько 40% свого бюджету на озброєння та сформувала армію чисельністю понад 1,3 млн військових. Це, наголосив французький лідер, свідчить, що Москва не готова повернутися ані до миру, ані до відкритого демократичного устрою.

Макрон закликав європейців відмовитися від наївності у ставленні до Кремля. Він зазначив, що Путін діє як хижак.

"Це людожер біля наших дверей, який повинен продовжувати харчуватися заради власного виживання", - зазначив він.

Водночас президент Франції уточнив, що не йдеться про безпосередню загрозу нападу на його країну. Однак, підкреслив він, політика Росії створює постійний ризик для всієї Європи.