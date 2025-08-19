Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ "Путін – це людожер": Макрон заявив, що Росія назавжди стала дестабілізуючою силою та потенційною загрозою для Європи

"Путін – це людожер": Макрон заявив, що Росія назавжди стала дестабілізуючою силою та потенційною загрозою для Європи

Ксенія Золотова
19 серпня, 2025 вiвторок
15:12
Світ Еммануель Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Росія перетворилася на довготривалу силу дестабілізації та становить потенційну загрозу для багатьох країн Європи

Зміст

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу LCI, яке цитує Le Figaro.

Макрон нагадав, що з 2007–2008 років очільник РФ Володимир Путін майже не виконував своїх обіцянок і постійно прагнув змінювати кордони заради посилення власної влади.

За його словами, нині Росія спрямувала близько 40% свого бюджету на озброєння та сформувала армію чисельністю понад 1,3 млн військових. Це, наголосив французький лідер, свідчить, що Москва не готова повернутися ані до миру, ані до відкритого демократичного устрою.

Макрон закликав європейців відмовитися від наївності у ставленні до Кремля. Він зазначив, що Путін діє як хижак.

"Це людожер біля наших дверей, який повинен продовжувати харчуватися заради власного виживання", - зазначив він.

Водночас президент Франції уточнив, що не йдеться про безпосередню загрозу нападу на його країну. Однак, підкреслив він, політика Росії створює постійний ризик для всієї Європи.

  • Президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому, де його зустрів очільник США Дональд Трамп. Лідери спершу провели двосторонню зустріч в Овальному кабінеті, а потім зустрілися з європейськими лідерами та генсеком НАТО. Далі переговори продовжилися в іншому форматі.
Теги:
Новини
Росія
ЄС
Європа
Війна з Росією
Емманюель Макрон
Світ про Україну
Читайте також:
на фото очільник уряду Денис Шмигаль
Автор Ксенія Золотова
18 серпня, 2025 понедiлок
Шмигаль: Україна має дуже потужну далекобійну зброю
Автор Ольга Бабишена
19 серпня, 2025 вiвторок
Питання територій ми залишимо між мною і Путіним, - Зеленський
долар євро валюта обмін
Автор Зіновія Воронович
18 серпня, 2025 понедiлок
Чого чекати від валютного курсу восени та чи варто переводити заощадження в євро
Київ
+22.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.14
    Купівля 41.14
    Продаж 41.6
  • EUR
    Купівля 47.98
    Продаж 48.61
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
19 серпня
15:27
Партнерський матеріал
Food for Ukraine: 3,5 роки підтримки українців. Спецпроєкт "Війна за незалежність. Боротьба триває"
15:21
нескорений Маріуполь
Бомбардування драмтеатру та авіаудар по пологовому в Маріуполі: генералу ЗС РФ оголосили про підозру
14:58
За "Оскар" від Ірландії змагатиметься фільм "Санаторій", знятий в Україні
14:51
вибух, ракетна атака
СБУ знищила дронами два склади боєприпасів окупантів на Луганщині
14:18
РФ повернула в Україну 1000 тіл. Серед них полеглі військові з Донецького, Запорізького, Луганського й Курського напрямків
14:09
окупанти, оркі, російські солдати
"Унікальні предмети побуту й мистецтва": окупанти розграбували музеї Донеччини та Луганщини
14:00
OPINION
Зеленський — Трамп. Старт тривалих перемовин без будь-якого перемирʼя
13:55
Мстислав Чернов
Оскароносного українського режисера Мстислава Чернова помітили на зустрічі Зеленського і Трампа
13:38
Лавров у светрику "СССР"
"РФ не відмовляється від жодних форматів перемовин": Лавров про можливу зустріч Путіна з Зеленським
13:29
Оновлено
Нічна атака РФ: у Ніжині загинула людина, на Сумщині й Харківщині є постраждалі, у Кременчуці знаходять нерозірвані касетні боєприпаси
13:11
Лавров
"Ні Крим, ні Донбас, ні Новоросія": Лавров заявив, що метою Росії нібито не було захоплення територій
12:54
Заробив на фіктивних довідках 17 млн грн: у Києві ліквідували ухилянтську схему, організатором якої був адвокат
12:40
штучний інтелект
В Україні запрацювала перша державна послуга, де частину роботи виконує ШІ
12:36
"Грім серед ясного неба": у прокат вийде фільм про льотчика штурмової авіації Ростислава Лазаренка
12:34
Огляд
світ, міжнародний огляд
Майстер-клас з дипломатії – "залицяння" до Трампа від Зеленського та європейських лідерів. Акценти світових ЗМІ 19 серпня
12:29
дощь, гроза, парасоля, негода
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україну прийдуть дощі
12:25
Сили оборони паралізували залізничне сполучення на ТОТ Запорізької області, - Андрющенко
12:23
Сина кронпринцеси Норвегії звинуватили у 32 злочинах, включаючи чотири випадки зґвалтувань
12:18
"Значний крок до завершення війни": Зеленський про перемовини у Вашингтоні
12:06
OPINION
Гріш ціна таким "гарантіям"
12:01
ЄС США
Гарантії безпеки будуть зосереджені на посиленні військових можливостей України без будь-яких обмежень, - Bloomberg
11:55
Ексклюзив
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Росіянам потрібна Донеччина, щоб показати перемогу, коли зрівняються тривалість війни в Україні й так званої великої вітчизняної, - Ступак
11:51
"Розмовляєте своєю огидною мовою": у футболіста збірної України Маліновського виник конфлікт з п'яними росіянами в Італії
11:44
Аналітика
Шоу Трампа у Білому домі чи реальний шлях до миру: підсумки зустрічі Зеленського і лідерів Європи з президентом США
11:31
На фото: актор Меттью Перрі
Останній свідок у справі про смерть зірки "Друзів" Меттью Перрі, "Кетамінова королева", погодилась визнати провину
11:20
Партизани повідомляють про масову втечу російських солдатів на Запорізькому напрямку
11:17
Оновлено
Зеленський, путін
Зустріч Путіна та Зеленського може відбутися протягом двох тижнів, - Мерц
10:40
електроенергія
Споживання електроенергії знижується через похолодання: ситуація в енергосистемі 19 серпня
10:40
OPINION
Результати Вашингтона: на Путіна треба тиснути
10:40
Ексклюзив
Українська ракета "Фламінго" з дальністю польоту 3 000 км
"Це реальна можливість завершити війну": авіаексперт Романенко про українську ракету "Фламінго"
10:27
Шмигаль запропонував Японії долучитися до реабілітації українських військових
10:24
Кім Чен Ин
Кім Чен Ин наказав збільшити ядерний арсенал КНДР у відповідь на спільні військові навчання США та Південної Кореї
10:23
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 19 серпня: скільки просять за євро та долар в обмінниках
10:07
OPINION
Про важливість термінів
10:04
Дмитро Медведєв
"Антиросійська войовнича Коаліція охочих не змогла переграти Трампа на його території": Медведєв прокоментував зустріч у Білому домі
10:00
Оновлено
горить рязань
У Рязанській області РФ стався вибух у пороховому цеху заводу "Еластик": кількість загиблих зросла до 25
09:56
Ексклюзив
ЗСУ
Ми змінили тактику ворога, - начальник відділу безпілотних систем 3-го AK Філатов з Харківського напрямку
09:44
ППО
Повітряні сили у ніч на 19 серпня знешкодили 230 ворожих БПЛА та 6 ракет
09:17
Ексклюзив
Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко
Ворог зменшив кількість штурмів на Сумщині, - речник ДПСУ Демченко
09:16
Зеленський передав Трампу ключку для гольфу від українського бійця, який втратив на війні ногу
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV