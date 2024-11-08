"Якраз навпаки": Defense Express прокоментував інформацію Z-блогерів про нібито наказ "видихнути та розслабитися" для стратегічної авіації РФ

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Щодо російської стратегічної авіації та різних хитрощів Z-блогерів і пропагандистів РФ, то скажу, що у росіян є концепція, в рамках якої ракетні обстріли не мають бути лише задля запуску ракет та ураження цілей. Це у них називається "операція з виснаження потенціалу", де не тільки діють кінетичні засоби впливу, тобто ракетні удари, але також й психологічні засоби впливу. В цьому випадку психологічним засобом впливу виступає заява ворожих пропагандистів про те, що, мовляв, стратегічній авіації РФ наказали "видихнути", - прокоментував військовий експерт.

За його словами, судячи з кількості офіційних повідомлень міноборони РФ, наскільки зараз інтенсивно літає їхня стратегічна авіація, то ніхто нікому "видихати" не наказував.

"Якраз навпаки, можливо, йде бойова підготовка нових екіпажів стратегічних бомбардувальників до виконання завдань за призначенням. Тому не треба будь-яких зайвих інформаційних приводів, щоб зрозуміти, що росіяни, на жаль, завжди готові та планують завдання ударів по території України з використанням стратегічної авіації. Інше питання – коли на це їм надійне політична команда", - зауважив Іван Киричевський.