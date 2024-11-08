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Головна Війна з Росією "Якраз навпаки": Defense Express прокоментував інформацію Z-блогерів про нібито наказ "видихнути та розслабитися" для стратегічної авіації РФ
Ексклюзив

"Якраз навпаки": Defense Express прокоментував інформацію Z-блогерів про нібито наказ "видихнути та розслабитися" для стратегічної авіації РФ

Ірена Моляр
8 листопада, 2024 п'ятниця
17:22
Війна з Росією Ту-95МС

Іван Киричевський, військовий експерт Defense Express, зазначив, що інтенсивність польотів стратегічної авіації РФ може свідчити про бойову підготовку нових екіпажів бомбардувальників

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Щодо російської стратегічної авіації та різних хитрощів Z-блогерів і пропагандистів РФ, то скажу, що у росіян є концепція, в рамках якої ракетні обстріли не мають бути лише задля запуску ракет та ураження цілей. Це у них називається "операція з виснаження потенціалу", де не тільки діють кінетичні засоби впливу, тобто ракетні удари, але також  й психологічні засоби впливу. В цьому випадку психологічним засобом впливу виступає заява ворожих пропагандистів про те, що, мовляв, стратегічній авіації РФ наказали "видихнути", - прокоментував військовий експерт.

За його словами, судячи з кількості офіційних повідомлень міноборони РФ, наскільки зараз інтенсивно літає їхня стратегічна авіація, то ніхто нікому "видихати" не наказував.

"Якраз навпаки, можливо, йде бойова підготовка нових екіпажів стратегічних бомбардувальників до виконання завдань за призначенням. Тому не треба будь-яких зайвих інформаційних приводів, щоб зрозуміти, що росіяни, на жаль, завжди готові та планують завдання ударів по території України з використанням стратегічної авіації. Інше питання – коли на це їм надійне політична команда", - зауважив Іван Киричевський.

  • Financial Times писало, що Україна та Росія ведуть попередні переговори за посередництва Катару щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі одна одної.
  • Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна не веде жодних мирних переговорів з Росією. Натомість публікації західних ЗМІ є неправдою.
  • Експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко зазначив, що в росіян суттєво посилилися можливості для проведення масованих ракетних ударів по Україні.
Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
ракетний удар
Авіація
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