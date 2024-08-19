Якщо агресору дати час, то за 5-8-10 років протистояти йому доведеться вже нашим дітям: Олена Зеленська про поступки Росії

Про це Зеленська сказала в інтервʼю лорду Майклу Ешкрофту для британської медіаплатформи Daily Mail і The Mail on Sunday, передає Офіс президента.

"У багатьох міфах світу є сюжет про дракона, якому регулярно віддають у жертву дівчину, щоб задобрити чудовисько. Але правда в тому, що задобрити зло неможливо. Так само і з державою-агресором. Якщо дати нападнику час, він використає це для підсилення, і за 5-8-10 років протистояти йому доведеться вже нашим дітям. Пропонувати таке "перемир’я" може лише той, хто нікого не втратив. Тим часом Росія придумує нові способи нас убивати", - сказала перша леді.

Водночас вона подякувала Майклу Ешкрофту та всій Британії за підтримку, "яка дуже надихає й допомагає".

"Страждання дітей рвуть серце, ми, дорослі світу, завинили їм безпеку. Зробити їхнє дитинство кращим - нормальне бажання кожної нормальної людини", - наголосила Олена Зеленська.