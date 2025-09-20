Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Якщо Європа зможе вмовити Трампа не скасовувати санкції проти Росії, то це вже буде великим успіхом, - професор Айзенберг
Ексклюзив

Якщо Європа зможе вмовити Трампа не скасовувати санкції проти Росії, то це вже буде великим успіхом, - професор Айзенберг

Віталій Бесараб
20 вересня, 2025 субота
18:37
Війна з Росією прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент США Дональд Трамп

Якщо Дональд Трамп не скасує санкції проти Росії й продовжить постачання зброї Україні, то це вже можна вважати великими успіхом

Зміст

Таку думку в етері Еспресо висловив професор Мангеттенського університету Ігор Айзенберг.

"Звичайно, що Стармер організував візит Дональда Трампа до Великої Британії з метою вплинути на нього, щоб він не робив всілякі погані речі. Коли Трамп став президентом, то Стармер відвідав Вашингтон і тоді запросив його до Великої Британії. Трампу ще тоді це дуже сподобалось", - розповів Айзенберг.

Професор наголосив, що США не мають змушувати Україну капітулювати, а навпаки повинні підсилювати можливості Києва оборонятись

"Я гадаю, що якщо Великій Британії, Франції, Німеччині й іншим країнам Європи вдасться переконати Трампа не скасовувати санкції проти Росії й продовжити допомогу Україні, то це вже стане величезним успіхом. Успіхом буде й те, що Трампа переконають далі постачати зброю Україні, яка була ухвалена ще до нього. Бо ця зброя була профінансована ще раніше і зараз виробляється активно на заводах у США. Тобто, якщо він хоча б продовжить продавати зброю європейським країнам, то це буде добре. Щоб він не примушував Україну йти на капітулянтські поступки Росії. Бо капітуляцією війну не можна припинити", - додав він.

  • Президент США Дональд Трамп із першою леді Меланією 17 вересня прибули до Великої Британії. Протестувальники висвітили на Віндзорському замку його фото з Джеффрі Епштейном, звинуваченого в сексуальних злочинах. 
  • Під час бенкету у Віндзорському замку на честь державного візиту президента США Дональда Трампа до Великої Британії король Чарльз III згадав про спільні зусилля на підтримку України
     
