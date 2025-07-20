Якщо у Росії буде знову мобілізація, вона буде кардинально відрізнятися від 2022 року, - аналітик Денисенко

Про це керівник аналітичного центру "Ділова столиця" Вадим Денисенко сказав в етері Еспресо.

"Він боїться оголошувати примусову мобілізацію станом на зараз. Попри те, що я вважаю, що ніяких соціальних збурень не буде, але він боїться її оголошувати, тому що, будь-які соціальні речі, вони працюють за накопиченням. І де відбудеться це тріщина, ніхто не знає. Поки що ми не розуміємо, чи завершилися переговори Лавров-Кім Чен Ин. Минулого тижня Лавров був у Пхеньяні, були відповідні заяви про підтримку ядерних потуг Північної Кореї зі сторони Росії. Але ми не розуміємо, чи відбулася домовленість про те, що ядерні технології Росії в обмін на людей, які будуть воювати на території України", - сказав він.

На його думку, тут свою роль повинен би був зіграти Китай, який має можливість "придушити" Північну Корею в обіймах.

"Зараз поки що Путін шукає варіанти, як замінити мобілізацію на якісь інші варіанти. З мого погляду, окрім корейського варіанту - в нього немає нічого. Якщо цей варіант провалюється, треба буде слідкувати за інформаційною компанією, яка буде або не буде розвиватися в Росії з приводу можливої мобілізації", - додав Денисенко.

Аналітик зазначив, що станом на зараз, нічого в інформаційному просторі не показує на те, що Путін вирішив, що він буде робити мобілізацію.

"Але тут теж треба пам'ятати, що у 2022 році теж все це відбулося без будь-якої інформаційної кампанії. Тому тут за цим треба слідкувати. Станом на зараз, на мій погляд, Путін ще не готовий до цього. Але всі інструменти, я маю на увазі законодавчі, юридичні, у нього повністю готові. І ця мобілізація буде кардинально відрізнятися від мобілізації 2022 року, знову ж таки, якщо вона відбудеться", - підсумував він.