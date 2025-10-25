Якщо Україна буде дестабілізована, постраждає вся Європа, - генерал армії США Кларк

Про це в етері Еспресо розповів генерал Сухопутних сил США у відставці та колишній командувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Веслі Кларк Веслі Кларк.



"Протягом багатьох років Сполучені Штати заявляли про свій «поворот до Азії», про намір менше зосереджуватися на Європі та закликали європейців більше дбати про власну безпеку. Але реальність полягає в тому, що Європа залишається найбільшим торговельним і інвестиційним партнером Сполучених Штатів", - пояснив Кларк.

Генерал пояснив, що Європа є і буде головним партнером США, особливо на тлі посилення співпраці між Китаєм та Росією.

"Якщо Україна буде дестабілізована, постраждає вся Європа, а це, своєю чергою, призведе до негайних економічних і політичних труднощів для США. Тож незалежно від уподобань чи теоретичних міркувань щодо Китаю, ми повинні визнати очевидне: реальність і надалі повертає Сполучені Штати до Європи. Не лише через торгівлю та інвестиції, а й тому, що Китай дедалі активніше залучений до так званого “необмеженого” партнерства з Росією. Сполучені Штати поступово, хоча й неохоче, починають усвідомлювати на політичному рівні, що стримувати Китай у Тихоокеанському регіоні неможливо без підтримки України в Європі", - наголосив він.