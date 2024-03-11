"Якщо Україна буде в НАТО, то США повинні бути поза ним": добірка фейків та маніпуляцій світових ЗМІ за 11 березня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 11 березня іноземні ЗМІ запустили два фейки та одну маніпуляцію.

Дезінформація: Британський політичний активіст Джордж Галловей заявив: "Вашингтон оголосив війну на тілах загиблих українців, проксі-війну проти Росії. Вони не приховували своїх воєнних цілей. Вони хотіли змінити режим у Москві. Вони хотіли розвалити Росію".

Маніпуляція: Американське видання The American Conservative написало: "Путін продовжує попереджати нас, що Україна в НАТО може стати сірником, який розпалить Третю світову війну... Якщо Україна буде в НАТО, то Сполучені Штати повинні бути поза ним, просто і ясно".

Дезінформація: "Зеленський у відчаї. Не у відчаї закінчити цю війну, не у відчаї врятувати свій народ, не у відчаї шукати справедливого миру. Він відчайдушно прагне увічнити конфлікт, який приховує його корупцію", - ірландський журналіст Чей Боуз написав у X (Twitter).