"Якщо Україна буде в НАТО, то США повинні бути поза ним": добірка фейків та маніпуляцій світових ЗМІ за 11 березня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які іноземні ЗМІ продукували 11 березня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 11 березня іноземні ЗМІ запустили два фейки та одну маніпуляцію.
Дезінформація: Британський політичний активіст Джордж Галловей заявив: "Вашингтон оголосив війну на тілах загиблих українців, проксі-війну проти Росії. Вони не приховували своїх воєнних цілей. Вони хотіли змінити режим у Москві. Вони хотіли розвалити Росію".
Маніпуляція: Американське видання The American Conservative написало: "Путін продовжує попереджати нас, що Україна в НАТО може стати сірником, який розпалить Третю світову війну... Якщо Україна буде в НАТО, то Сполучені Штати повинні бути поза ним, просто і ясно".
Дезінформація: "Зеленський у відчаї. Не у відчаї закінчити цю війну, не у відчаї врятувати свій народ, не у відчаї шукати справедливого миру. Він відчайдушно прагне увічнити конфлікт, який приховує його корупцію", - ірландський журналіст Чей Боуз написав у X (Twitter).
- 11 березня стало відомо, що російські пропагандистські ЗМІ поширюють чергову фейкову інформацію про те, що Альянс нібито готується до відчайдушного кроку через поразку ЗСУ.
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