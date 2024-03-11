"НАТО готується до відчайдушного кроку через поразку ЗСУ": Росія поширює черговий фейк
Російські пропагандистські ЗМІ поширюють чергову фейкову інформацію про те, що Альянс нібито готується до відчайдушного кроку через поразку ЗСУ
Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
"У Північноатлантичному Альянсі погрожують відчайдушними кроками: у найближчі місяці готується введення військ в Україну через крах Сил оборони", - такі тези поширюють росЗМІ,
Насправді згідно з пунктом 8 Статуту НАТО, дії Альянсу є оборонними, покликаними запобігати конфлікту, а не провокувати його. Альянс несе відповідальність за те, щоб уникнути ескалації цієї війни і її поширення за межі України.
Водночас Україна не зверталась до партнерів з проханням залучення їхніх збройних сил для відсічі РФ.
- 26 лютого близько 20 європейських лідерів зустрілися в Парижі, щоб обговорити загрози з боку російського президента Володимира Путіна. До них звернувся президент України Володимир Зеленський.
- Після завершення конференції президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що в майбутньому не слід виключати відправлення західних сухопутних військ для боротьби з російською агресією.
- Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив, що деякі країни - члени НАТО та ЄС нібито обговорюють можливість відправлення своїх військ на територію України після підписання двосторонніх угод із Києвом.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг та лідери країн Альянсу заявили, що загальне рішення про відправлення військ в Україну не ухвалене, а у Росії назвали такий крок оголошенням війни.
- 29 лютого прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що західні лідери не повинні виключати можливість введення сухопутних військ в Україну.
- 4 березня Макрон заявив, що найближчим часом не надсилатиме свої війська в Україну, проте відкриває дебати щодо цього.
- 5 березня Макрон закликав союзників "не бути боягузами" щодо України та активізуватися. На його заклик відреагував міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
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