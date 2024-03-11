"НАТО готується до відчайдушного кроку через поразку ЗСУ": Росія поширює черговий фейк

Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"У Північноатлантичному Альянсі погрожують відчайдушними кроками: у найближчі місяці готується введення військ в Україну через крах Сил оборони", - такі тези поширюють росЗМІ,

Насправді згідно з пунктом 8 Статуту НАТО, дії Альянсу є оборонними, покликаними запобігати конфлікту, а не провокувати його. Альянс несе відповідальність за те, щоб уникнути ескалації цієї війни і її поширення за межі України.

Водночас Україна не зверталась до партнерів з проханням залучення їхніх збройних сил для відсічі РФ.