Якщо в Білорусі буде розміщена ракета "Орешник", Україна матиме офіційне право відновити ядерну зброю, - політолог Цибулько

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Кілька днів тому була річниця з підписання Будапештського меморандуму. Мене відверто дивує, чому українська влада не перетворила цю річницю у величезний дискусійний майданчик на всіх відомих світових панелях. Оскільки, саме в Будапештському меморандумі була закладена гарантія територіальної цілісності України", - пояснив Цибулько.

Політолог зауважив, що Україна матиме повне право на відновлення ядерного статусу, якщо на території Білорусі будуть розміщені російські носії ядерної зброї.

"Тут важливо пояснити, чому я почав з Будапештського меморандуму. В меморандумі, окрім України, фігурує Білорусь та Казахстан. Так от в ході цієї війни було багато повідомлень з боку Росії про розміщення на території Білорусі ядерної зброї. Тепер вони хочуть розмістити на території Білорусі ракетоносій ядерної зброї, оскільки там ще залишилися деякі пускові шахти. Тому, якщо зараз Лукашенко заговорив про те, що йому мають надати доступ до запуску таких ракет, то це означатиме, що Білорусь автоматичне виходить з Будапештського меморандуму і ця угода вже повністю припинила свою дію. За такого сценарію, Україна офіційно має право відновити ядерну зброю. Втім, ми жодного разу не заявляли про це й про право відновити ядерну зброю", - додав він.