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YouTube забанив десятки каналів російського держтелебачення

6 лютого, 2024 вiвторок
22:46
Війна з Росією

YouTube заблокував понад 40 регіональних каналів державної телевізійної та радіомовної компанії РФ

Про це повідомляє The Moscow Times.

YouTube заблокував такі канали: ДТРК Санкт-Петербурга, Татарстану, Марій-Ел, Удмуртії, Бєлгородської, Брянської, Мурманської, Псковської, Ростовської, Томської областей, Забайкальського краю.

Також недоступні канали ТБ у Вологді, Іртиші, Пермі, Саратові, Тюмені, Адигеї, Карелії, Комі, Якутії, на Алтаї та в інших регіонах.

При спробі зайти на сторінку з'являється повідомлення про те, що вони недоступні. Росіяни вже скаржаться, що YouTube не повідомив причини блокування.

  • Минулого квітня YouTube відключив монетизацію для каналу "Мир РПЛ", який транслював матчі чемпіонату Росії з футболу. 
Теги:
Росія
Технології
пропаганда
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