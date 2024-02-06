YouTube забанив десятки каналів російського держтелебачення
YouTube заблокував понад 40 регіональних каналів державної телевізійної та радіомовної компанії РФ
Про це повідомляє The Moscow Times.
YouTube заблокував такі канали: ДТРК Санкт-Петербурга, Татарстану, Марій-Ел, Удмуртії, Бєлгородської, Брянської, Мурманської, Псковської, Ростовської, Томської областей, Забайкальського краю.
Також недоступні канали ТБ у Вологді, Іртиші, Пермі, Саратові, Тюмені, Адигеї, Карелії, Комі, Якутії, на Алтаї та в інших регіонах.
При спробі зайти на сторінку з'являється повідомлення про те, що вони недоступні. Росіяни вже скаржаться, що YouTube не повідомив причини блокування.
- Минулого квітня YouTube відключив монетизацію для каналу "Мир РПЛ", який транслював матчі чемпіонату Росії з футболу.
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