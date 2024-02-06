YouTube забанив десятки каналів російського держтелебачення

Про це повідомляє The Moscow Times.

YouTube заблокував такі канали: ДТРК Санкт-Петербурга, Татарстану, Марій-Ел, Удмуртії, Бєлгородської, Брянської, Мурманської, Псковської, Ростовської, Томської областей, Забайкальського краю.

Також недоступні канали ТБ у Вологді, Іртиші, Пермі, Саратові, Тюмені, Адигеї, Карелії, Комі, Якутії, на Алтаї та в інших регіонах.

При спробі зайти на сторінку з'являється повідомлення про те, що вони недоступні. Росіяни вже скаржаться, що YouTube не повідомив причини блокування.