Юрій Федоренко: Маємо втримати лівобережний плацдарм

Про це повідомляє "Громадське радіо" .

Про Купʼянський напрямок

Оборона Куп’янщини не є однорідною, її треба ділити на напрямки, говорить командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади Юрій Федоренко.

За його словами, до 1 листопада керівництво поставило завдання російським окупаційним військам захопити лівобережний Купʼянськ, зайняти Куп’янськ-Вузловий, готувати необхідну передумову для форсування річки Оскіл. Наразі противник завдання не виконав.

Про Кругляківку

Для штурму Кругляківки на Купʼянському напрямку на Харківщині російська армія застосувала 90 одиниць броньованої та легко броньованої техніки.

Він зазначає, що ворог намагався провести три масовані штурми Кругляківки. Спочатку росіяни застосували 50 одиниць легко броньованої техніки, яка рухалася окремими колонами. Юрій Федоренко додає, що спереду колони переважно йшов танк із тралами, який повинен був знімати загородження. За танком вже рухалися БМП, обварені так званими "сараями". І між тілом танка та навареної "будки" знаходилася штурмова піхота ворога.

"Їх туди, як шпротів у банку набивають, і вперед-вперед", — каже військовий.

Перша згадана атака, яка налічувала 50 одиниць техніки, була місяць тому. Тоді Сили оборони знищили на полі бою 48 одиниць російської техніки. А ще дві покинули "театр" бойових дій підбитими. Однак, за рахунок такої кількості, ворогу вдалося забрати певні позиції, додає командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес".

Наступний російський штурм налічував уже 20 одиниць техніки. Сили оборони спалили 17 із них. І під час ще одного штурму окупанти застосували 15 одиниць техніки — з них 13 були знищені українськими військовими. Відповідно, використання великої кількості техніки та живої сили дало ворогу можливість заскочити у населений пункт Кругляківка:

"Але чи вдалося ворогу там налаштувати логістику та регулярно заводити туди своїх бійців, а також облаштувати фортифікаційні споруди для подальшого плацдарму наступу? Станом на сьогодні — ні", — констатує військовий.

Сили оборони нищать росіян, які знаходяться у тимчасових укриттях: підвалах будинків, ямах. І для поповнення втрат ворог вимушений заводити свою штурмову піхоту, яка повинна долати відстань до 12 кілометрів, щоб дістатися до місця.

"Їх підвозять на техніці. Далі противник спішується. І з 10 осіб, які висуваються до позицій — займає передову позицію всього один. Решта "сходять" із дистанції. Але цей потік не припиняється", — каже він.

Військові не сподіваються, що взимку інтенсивність бойових дій знизиться. Вони очікують, що росіяни менше застосовуватимуть високоманеврову техніку, зокрема мотоцикли та багі. Важку броньовану техніку ворог майже не застосовує й зараз, оскільки її нищать сили оборони, каже Юрій Федоренко.

"Але штурмова піхота противника стягується протягом всієї доби. Вона складається з "різношерстної аудиторії" — підготовлених військовослужбовців, людей, позбавлених волі, елементів приватних військових компаній, типу "Шторм-Z".

З десяти росіян до позиції часто доходить один. Проте, за рахунок безперервності цього руху росіяни зберігають свою присутність у Кругляківці на Купʼянському напрямку, говорить командир батальйону "Ахіллес".

Про Колісниківку

Під час активних штурмів росіяни змогли зайти в ліс у напрямку Колісниківки. Також вони намагаються нарощувати свою присутність у бік Борової. За попередній тиждень противнику не вдалося отримати суттєвої тактичної переваги на полі бою та забрати значну частину позицій. На деяких відтинках вони мають частковий успіх, але загалом цей натиск противника вдалося призупинити, стверджує Юрій Федоренко. Крім того, 1-ша бригада оперативного призначення НГУ "Буревій" змогла на своїй ділянці майже повністю вибити росіян з лісу біля Колісниківки.

"Війна в лісистій місцевості — це завжди складно. Але так чи інакше Силам оборони вдалося це зробити", — зауважує військовий.

Батальйон "Ахіллес" проводить високоякісну дорозвідку, тобто виявлення противника на різних відстанях. Вони є засобом вогневої підтримки, який ефективно й точно різними засобами безпілотних систем може знищувати противника від лінії бойового зіткнення до значної глибини. Командир батальйону "Ахіллес" говорить, що ворог нарощує спроможності до Колісниківки й до Загризового. На поточний момент противник не може завести підрозділи своєї артилерії й наростити там вогневий вплив. Їх достатньо ефективно стримує 77-ма десантна штурмова, 43-та механізована бригада, 205-та територіальна оборона та 1-ша бригада оперативного призначення НГУ "Буревій".

"На сьогодні вдалося призупинити й навіть з ряду позицій вибити противника, покращити своє положення. Триває системна робота, щоб противник не зміг розширитись та отримати тактичну перевагу на полі бою", — каже Юрій Федоренко.

Про річку Оскіл

Українські військові форсували річку Оскіл під час контрнаступу на Харківщині. Юрій Федоренко каже, що на той час це було максимально складне завдання. Річка була більш повноводна, і в неї географія була дещо інша. Це пов’язано з тими переправами, які є на поточний момент, а також іншими заходами, які відбулися.

Наразі, у зв’язку з наведеними переправами, географія самого русла дещо змінилася, говорить він. Це не та ріка, яка була у 2022 році. На лівій стороні там низовина, біля самої води нічого немає, але далі — це ліси. На правій стороні — гарні біло-кар’єрні гори, які також вкриті зеленими насадженнями. Ширина ріки достатньо вузенька. Протяжність річки достатньо висока. Противник, де не може отримувати успіху в лобових атаках, там і не має значних тактичних успіхів на полі бою.

"Там, де вони не отримують успіху у лобовій атаці, вони вдаються до інших різних заходів. І це стосується не тільки Куп’янщини, до речі, це стосується усіх відтинків. Противник перевдягається в піксель і намагається просочуватися між наших бойових порядків до районів зосередження нашої артилерії, де розташовані склади постачання боєприпасів, підвезення… В тиловій частині. Де працюють безпілотники.

Інколи противник заходить на виконання завдання з конкретною місією диверсійно-розвідувальної діяльності, тобто фактично на знищення цих груп. А інколи противник заходить і займає свої місця, очікуючи команди, доки основні сили й засоби підуть по фронту, у наступ. Противник іде в наступ, відбувається свисток, активізуються його групи, які мають деморалізувати наші тили", — зазначає він.

На думку військового, наразі форсування ріки Оскіл не є можливим, доки українські захисники тримають лівобережний плацдарм. Якщо ворог матиме успіх і лівобережного плацдарму не буде, то питання форсування ріки Оскіл — стане питанням часу.

"Утримання плацдарму на поточний момент є принциповою задачею", — вважає захисник.

Про Дворічну

Командир батальйону "Ахіллес" каже, що росіяни скористувались погодними умовами й переплили на гумових човнах та плотах на правий берег річки. Сили оборони виявили противника та зараз тривають заходи щодо ліквідації цього противника. Наразі підрозділи, які виконують завдання з виявлення та знищення росіян на тій ділянці, мають успіх.

Військовий переконаний, що спільними зусиллями можна буде виконати повну зачистку правого берега річки Оскіл.