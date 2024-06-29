Юсов: "Захоплення Росією в полон цивільних є доказом того, що російська війна є геноцидною"

Про це заявив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов у етері телемарафону.

"Той факт, що ми говоримо сьогодні про повернення цивільних заручників, полонених з російської неволі, це і є кричущий доказ на весь світ того, що російська війна є геноцидною війною, того, що ворог скоїв воєнні злочини та ігнорує міжнародне гуманітарне право. Ці люди не мали б опинитися у жодному полоні і їхні права не мали б бути обмежені. Провина цих людей у тому, що вони не скорилися російській окупації", - сказав він.

Юсов зазначив, що два священники греко-католицької церкви, яких повернули в межах останнього обміну, були заарештовані за те, що представляли українську церкву, вони перебували у важких умовах під тиском, а заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял зазнав переслідувань за те, що не відмовився від своєї ідентичності, як культурної, так і громадянської. Звільнена Олена Бех є співробітницею музею та викладачкою.

"Це люди, які не мали б опинитися у жодному російському полоні. Сам факт, що ми сьогодні говоримо про тисячі, без перебільшення, цивільних українців у російській неволі, це кричущий масштабний воєнний злочин з боку путінської Росії", - наголосив Юсов.

Юсов підкреслив, що умови утримання цивільних осіб в російському полоні можуть бути різними, в багатьох випадках їх утримують поза межами правової системи, тож міжнародні інституції не мають можливості перевірити умови утримання цивільних українських громадян.

Останній обмін, за його словами, відбувся за посередництва Ватикану, оскільки в заручниках перебували священники греко-католицької церкви, а також за посередництва ОАЕ.

Представник ГУР зазначив, що з моменту повномасштабної війни Україна повернула з російського полону в рамках роботи Координаційного штабу з питань поводження з полоненими 3310 українців та українок, переважно це військові, але є і цивільні бранці.